باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف‌کنندگان موادغذایی، روزبه‌روز بیش‌تر نگران اثرات آفت‌کش‌ها، کود‌ها و هورمون‌های محرک رشد موجود در موادغذایی می‌شوند.

غذای ارگانیک با روش‌های متفاوتی از محصولات غذایی تولید شده به شیوه‌های معمولی، کشت و تولید می‌شود و به نظر می‌رسد که افزودنی‌ها و آلاینده‌های کمتری دارند.

ویژگی‌های اصلی که کشاورزی ارگانیک را از کشاورزی سنتی متمایز می‌کنند شامل کنترل علف‌های هرز، بیماری‌ها و آفات از طریق تناوب کشت و کوددهی ارگانیک حداقلی بر پایه مداخلات بیولوژیکی و شیمیایی است.

تفاوت‌های تغذیه‌ای میان محصولات غذایی ارگانیک و سنتی و همچنین سلامتی بیشتر محصولات ارگانیک، قوی‌ترین انگیزه مصرف‌کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک است. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهند که میزان نیترات محصولات ارگانیک نسبت به سایر محصولات غذایی کمتر است. با توجه به اینکه نیترات‌ها با افزایش خطر ابتلا به سرطان دستگاه گوارش و متهموگلوبینمی در کودکان مرتبط هستند، چرایی جذابیت مصرف نیترات کمتر برای مصرف‌کنندگان مشخص است.

ویتامین C، مسئول محافظت از سلول‌ها و حفظ سلامتی آنها است و همچنین به بهبود زخم‌ها، حفظ سلامت پوست و مو، حفظ سلامت استخوان‌ها، غضروف و رگ‌های خونی کمک می‌کند. سطوح بالاتر ویتامین C در میوه‌های ارگانیک و سبزیجات برگ‌دار مانند اسفناج و کاهو گزارش شده است.

کاروتنوئید‌ها

سطوح بالاتری از کاروتنوئید‌ها در فلفل‌های شیرین ارگانیک، آلو زرد، گوجه‌فرنگی و هویج گزارش شده، اما با این حال، مطالعات در این زمینه نتایج متفاوتی ارائه کرده‌اند، که احتمالاً به تفاوت‌های نوع خاک و کود‌ها و آفت‌کش‌های مورد بررسی بازمی‌گردد که تصور می‌شود بر سطح کاروتنوئید‌ها تأثیر می‌گذارند.

کاروتنوئید‌ها به‌عنوان نوعی آنتی‌اکسیدان عمل می‌کنند که می‌تواند از بیماری جلوگیری کرده و به سیستم ایمنی کمک کند. برخی از کاروتنوئید‌ها نیز می‌توانند به ویتامین A تبدیل شوند که برای رشد، عملکرد سیستم ایمنی و سلامت کلی چشم ضروری است.

سطح ترکیبات فنولی در غذای ارگانیک بالاتر است. ترکیبات فنولی دارای خواص آنتی‌اکسیدانی، ضد جهش‌زا، ضد التهاب و ضد سرطان هستند. مصرف پلی‌فنول‌ها از طریق میوه‌ها و سبزیجات با کاهش شیوع بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط است و استرس اکسیداتیو را کاهش می‌دهد.

اثرات محافظتی پلی‌فنول‌ها در برابر برخی از سرطان‌ها مانند سرطان دهان، روده بزرگ، دوازدهه، کبد، ریه، پستان و پوست شناسایی شده‌اند.

خطرات سلامتی آفت‌کش‌ها در مواد غذایی سنتی

باقیمانده‌های آفت‌کش‌ها، آلاینده‌هایی هستند که اثرات ژن توکسیک، سرطان‌زا، آسیب‌رسان به سیستم عصبی، اختلال در سیستم غدد درون‌ریز و آلرژیک دارند.

به طور معمول، سطح باقیمانده آفت‌کش‌ها در موادغذایی تولید شده به روش سنتی بالاتر است. شواهد نشان می‌دهند که قرار گرفتن در معرض ارگانوفسفات‌ها، که حدود ۵۰ درصد عامل فعال در اکثر آفت‌کش‌های تجاری را تشکیل می‌دهند، در رژیم‌های غذایی شامل محصولات ارگانیک کمتر است.

منبع: ایسنا