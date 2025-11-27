باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، شهردار تهران در آیین افتتاحیه اجلاس بینالمللی «رویداد شهری تهران» و ششمین دوره «مسابقه بینالمللی خشت طلایی» که امروز - پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴- برگزار شد، با خوشامدگویی به میهمانان بینالمللی، اظهار کرد: امروز برای ما افتخار بزرگی است که میزبان جمعی از نخبگان و مدیران شهری از سراسر جهان در شهری هستیم که هر وجب آن گواه ارادهای است که تسلیم سختیها نشده است.
زاکانی با اشاره به هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت، تصریح کرد: تهران شهری است با ریشههای عمیق در تاریخ و فرهنگ کهن این سرزمین که ایستادگی، مقاومت و تلاش مردمی باعث مانایی آن در طول تاریخ شده است.
شهردار تهران با بیان ویژگیهای کلانشهر تهران، خاطرنشان کرد: این شهر با دستان پرتوان شهروندانش، آیندهای روشنتر را برای خود میسازد و امروز آماده است تا تجربیات خود را با جامعه مدیریت شهری جهان به اشتراک بگذارد.
وی افزود: تهران شهر کوچکی نیست؛ این شهر علاوه بر خدمترسانی شبانهروزی به ۹ میلیون شهروند، میزبان ۴ میلیون میهمان در طی روز است. به طوری که جمعیت ۱۳.۵ میلیونی روز، بار مسئولیت بزرگی را بر دوش مدیریت شهری قرار داده است.
شهردار تهران با تأکید بر نقش نمادین پایتخت، افزود: تهران فراتر از یک کلانشهر، حامل امیدهای یک ملت است. اگرچه این شهر با چالشهای متعددی روبهرو بوده، اما هیچگاه اجازه نداده مشکلات، مسیر پیشرفت و توسعه آن را سد کند.
زاکانی تصریح کرد: ما در تهران باور داریم که مقاومت و پایداری، یک انتخاب روزمره است که باید هر صبح با ارادهای راسخ از سوی مردم و مدیران تکرار شود.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شش ماه پیش، تهران روزهای سختی را پشت سر گذاشت که هیچگاه از خاطرمان نخواهد رفت. در ادامه، تجربیات مدیریت بحران تهران در آن شرایط حساس را به اشتراک خواهم گذاشت.
آسیبهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه هیچ خانوادهای را در تهران سردرگم نکرد
وی تاکید کرد: امروز با افتخار اعلام میکنم که از ۸۵۲۰ واحد مسکونی آسیبدیده در جنگ، تمامی واحدها تعیین تکلیف شدهاند و خانوادههای آسیبدیده بدون تحمل هیچ هزینه اضافی در مسکن مناسب اسکان یافتهاند.
زاکانی با تشریح جزئیات بازسازی اظهار کرد: ماهها پیش بازسازی ۵۲۸۰ خانه با آسیب جزئی در این جنگ به پایان رسید. از ۲۵۲۱ واحد با آسیب متوسط، بخش عمدهای تکمیل و مابقی در حال اتمام است. ۶۸ واحد نیازمند مقاومسازی هم تا سه ماه آینده کارشان به پایان میرسد و ۶۵۲ واحد نیازمند تخریب و نوسازی نیز کاملاً تعیین تکلیف شدهاند.
شهردار تهران با اشاره به خدمات اضطراری ارائه شده افزود: در اوج جنگ، ۴۵۹۲ خانواده اسکان اضطراری یافتند و پس از جنگ برای ۵۸۸ خانواده مسکن موقت فراهم شد. امروز با اطمینان اعلام میکنم هیچ خانوادهای در تهران در سردرگمی به سر نمیبرد.
آماده تبادل تجربیات در خصوص موفقیتهای کسب شده در جنگ ۱۲ روزه هستیم
شهردار تهران با تاکید بر اینکه جنگ ۱۲ روزه به ما ثابت کرد که مدیریت شهری وقتی با اراده مردم همراه شود، میتواند در سختترین شرایط هم الگویی برای جهان باشد، تصریح کرد: امروز تهران آماده است تا این تجربیات را با دیگر شهرهای جهان به اشتراک بگذارد.
زاکانی با اشاره به مسئولیتپذیری مدیریت شهری در بحرانها تصریح کرد: در ۱۴۱ نقطه آسیبدیده تهران، مسئولیت اصلی رفع بحران بر عهده مدیریت شهری بود. اگرچه دیگر نهادها به ما کمک کردند، اما مسئولیت اصلی سازندگی و بازسازی پس از جنگ را به طور کامل پذیرفتیم.
شهردار تهران سپس در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای تحولآفرین شهرداری تهران در دوره مدیریت شهری ششم اشاره کرد و گفت: از چهار سال پیش چهار تحول اساسی را در مدیریت تهران هدفگذاری کردیم. نخست، تحول کالبدی برای تبدیل تهران به شهر الگو در بازه ۱۰ ساله، دوم تحول نرم با هدف مشارکت دادن مردم در مدیریت برای ایجاد الگوی جدید حکمرانی، سوم تحول در حوزه مدیریت مدیریت درونی شهرداری و چهارم تحول در حوزه فناوری. امروز پس از چهار سال، شاهد نتایج ملموس این تحولات در تهران هستیم که در ادامه به بررسی آن خواهم پرداخت.
افزایش ۸ برابری اعتبارات و بودجه در ۴ سال اخیر
زاکانی با ارائه آمار دقیق از رشد اعتبارات شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری گفت: اعتبارات، بودجه و امکانات ما نسبت به چهار سال پیش ۸۰۰ درصد رشد کرد و به میزان هشت برابر افزایش یافته است.
شهردار تهران به برنامههای توسعه مترو اشاره و اعلام کرد: در نتیجه رشد اعتبارات با انعقاد قراردادهای جدید، اجرای ۱۷۹ کیلومتر خط جدید مترو با ۱۶۰ ایستگاه آغاز شده و پیشبینی میشود تا پنج سال آینده تهران شاهد بهرهبرداری از ۵۰۰ کیلومتر خط مترو باشد.
زاکانی در ادامه افزود: تهران پیش از این از ۱۱۸۱ واگن برخوردار بود که با انعقاد قراردادهای جدید، طی سه سال آینده بیش از ۲۴۰۰ واگن جدید به ناوگان متروی تهران اضافه خواهد شد.
رکوردشکنی در توسعه فضای سبز پیرامونی
شهردار پایتخت از رکوردشکنی در توسعه فضای سبز خبر داد و گفت: در چهار سال گذشته توانستهایم رکورد ۴۰ ساله توسعه فضای سبز را پشت سر بگذاریم.
زاکانی بر مشارکت مردمی در مدیریت شهری تهران تأکید و اعلام کرد: طرح «من شهردارم» نمونهای از مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است که در نخستین دوره آن با مشارکت ۳۴۶ هزار شهروند همراه بود و پس از ۳ دوره برگزاری در سال گذشته این مشارکت به بیش از ۲ میلیون نفر رسید.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم توسعه همکاریهای بینالمللی شهری گفت: چالشهای شهری امروز دیگر مرزی نمیشناسند. مسائلی مانند آلودگی هوا، حملونقل، مسکن، تغییرات اقلیمی و امنیت شهری به دغدغههای جهانی تبدیل شدهاند و راهحلهای آنان نیز باید جهانی باشد.
شهرها امروز به پیشرانهای توسعه، پیشرفت و آبادانی تبدیل شدهاند
شهردار تهران با مقایسه نقش شهرها و دولتها اظهار داشت: دولتها مسیر خود را دارند، اما شهرها امروز به پیشرانهای واقعی توسعه، پیشرفت و آبادانی تبدیل شدهاند. همکاریهای میانشهری و تبادل تجربیات شهرداریها، بسیار سریعتر و عملیتر از همکاریهای دولتها نتیجه میدهد.
افزایش همکاریهای بینالمللی در ششمین دوره مدیریت شهری تهران
زاکانی با اشاره به راهبرد تهران در توسعه روابط بینالمللی خاطرنشان کرد: آینده جهان با پیوند شهرها ساخته میشود؛ با همکاریهایی که نه براساس ملاحظات سیاسی، بلکه واقعگرایانه و مبتنی بر نیازهای مردم است. بر همین اساس، در دوره کنونی مدیریت شهری -طی بیش از چهار سال گذشته- تلاش کردیم تا روابط خارجی و همکاریهای بینالمللی خود را افزایش دهیم.
شهردار تهران با اشاره به موفقیتهای دیپلماسی شهری تهران گفت: اکنون میتوانیم با افتخار اعلام کنیم که شهر تهران هم در توسعه روابط با شهرهای دیگر و هم در ارتباط و همکاری با سازمانهای بینالمللی مطرح در عرصه جهانی، توفیقات بسیار خوبی داشته است.
زاکانی با تشریح رویکرد تهران در همکاریهای بینالمللی تصریح کرد: با توسعه این روابط، عزم جدی ما بر پایهریزی همکاریهای کاربردی و عملی با سایر شهرهاست. برای این هدف، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کردهایم و از یک سو برای بهرهمندی از تجارب دیگران قدم پیش نهادهایم و از سوی دیگر، توانمندیها و ظرفیتهای قدرتمند خود را برای کمک به سایر شهرها ارائه میدهیم.
شهردار تهران با اشاره به گستردگی زمینههای همکاری افزود: باور جدی داریم که تهران با دستاوردهای خوبی که داشته است، میتواند دانش، تجربه، خدمات و محصولات خود را در چارچوب دیپلماسی اقتصادی در اختیار دیگران قرار دهد. نمونههای متعددی از این دستاوردها در حوزههای فرهنگی-اجتماعی، عمرانی و زیرساختی، حملونقل و محیطزیست وجود دارد.
زاکانی با تأکید بر ضرورت همکاریهای مشترک گفت: کارهای بزرگی انجام شده، اما کارهای بزرگتری در پیش رو داریم. باید دست به دست هم دهیم و شرایطی فراهم کنیم که لبخند را بر لبان شهروندانمان بنشانیم.
شهردار تهران به تشریح برخی تجربیات موفق تهران پرداخت و گفت: ما سالهاست تجربه فعالیتهای میدانی و برگزاری شادیهای بزرگ چندمیلیونی را در تهران داریم. رویداد «قهرمان شهر» با مشارکت بیش از یک میلیون نفر در سال، نمونهای از این تجربیات است که در آن شهروندان در رشتههای مختلف ورزشی با هم رقابت میکنند و امکان بزرگی برای همبستگی اجتماعی فراهم میشود.
سپردن مدیریت محلات تهران به دست مردم
شهردار تهران تأکید کرد: با بهرهگیری از مشارکت مردم و توسعه همکاریهای بینالمللی، میتوانیم شرایط مطلوبتری برای شهروندان تهرانی فراهم کنیم.
وی افزود: یکی از کارهای بسیار بزرگ، سپردن مدیریت محلات تهران به دست مردم است. ما در محلات تهران با ایجاد ساختارهای محلی، هویتبخشی به محلات را بر اساس نظر و مشارکت نخبگان و شهروندان محل پایهگذاری کردهایم.
زاکانی در تشریح این الگوی مدیریتی افزود: در هر محله، بر اساس رأی و نظر شهروندان و نخبگان محلی، اداره امور و ارائه خدمات شهری انجام میشود. این الگو نشان داده که در قاعده مشارکت با مردم، اگر ما یک قدم برداریم، مردم ده قدم به ما کمک میکنند.
شهردار تهران با اشاره به نتایج این رویکرد خاطرنشان کرد: این شیوه از مدیریت، ظرفیتهای بزرگی برای تحول و پیشرفت شهر فراهم کرده و تأثیر قابل توجهی در ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایت شهروندان داشته است.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم مسیر پیشرفت تهران گفت: هیچ عاملی نخواهد توانست عزم ما را برای پیشرفت و توسعه شهرمان از بین ببرد. ما با عزمی راسخ به مسیر خود ادامه میدهیم و بر اراده خود برای گسترش همکاریهای بینالمللی با شهرها و سازمانهای مختلف جهان پافشاری داریم.
باید جهانی امن و عاری از تهدید برای همه بسازیم
زاکانی با اشاره به رویدادهای جهانی یکسال گذشته به وبژه مسئله فلسطین تاکید کرد: ما علاوه بر حمایت از حقوق مسلم ملت مظلوم فلسطین، باید جهانی امن و عاری از تهدید کسانی بسازیم که با بشریت دشمنی میورزند.
وی ادامه داد: اگر امروز در کنار هم نباشیم، در مقابل زیادهخواهیهای نظام استکبار جهانی و جنگها و ناامنیهایی که غده سرطانی اسرائیل در منطقه و جهان ایجاد میکند، ملتها خواب راحت نخواهند داشت.
زاکانی در پایان با فراخوان همکاری جمعی گفت: باید دست در دست هم نهیم و ظرفیتهای خود را برای آیندهای امنتر، پاکتر و پیشرفتهتر بسیج کنیم. آینده مطلوب را تنها میتوانیم در کنار هم بسازیم.
منبع: شهرداری تهران