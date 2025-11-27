اسکندر مومنی، وزیر کشور امروز با همراهی استاندار اردبیل و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ دیدن کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - وزیر کشور امروز برای بازدید از نمایشگاه بین‌المللی که نمایندگان اقتصادیِ هشت کشور در این نمایشگاه بین‌المللی حضور دارند و نیز شرکت در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل به اردبیل سفر کرده است.

اکسپو ۲۰۲۵ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توان صادراتی استان اردبیل را به نمایش گذاشته است و در این نمایشگاه ۲۸ واحد صنعتی محصولات و ظرفیت‌های صادراتی خود را در ۱۰۰ غرفه عرضه کرده‌اند.

در مجموع ۳۰۴ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات، تولید کود فسفات، صادرات محصولات کشاورزی گلخانه‌ای، غلات و تولیدات صنعتی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آماده شده است.

همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در اردبیل از پنجم تا هفتم آذرماه با حضور هیات‌های اقتصادی خارجی و داخلی در اردبیل در حال برگزاری است و همزمان با آن نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ برای معرفی ظرفیت‌های استان نیز دایر شده است.

 

