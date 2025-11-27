روستای کرگلین در بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ، با وجود جمعیت ۹۰ خانوار، طی سال‌های اخیر با مدیریت هدفمند دهیاری و پیگیری‌های شوراهای اسلامی توانسته به یک نمونه موفق در توسعه کشاورزی، دامداری و رونق تولید روستایی تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - روستای کرگلین در سال‌های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در بخش کشاورزی و دامداری بوده و همین پیشرفت‌ها موجب افزایش انگیزه زندگی و مهاجرت معکوس به این روستا شده است.

هادی منصورزارع، دهیار این روستا گفت: مطالبات مردم در قالب طرح‌های مشخص گردآوری و به شورای اسلامی ارائه شد و پس از بررسی در بخشداری و دادستانی، برای اجرا به تصویب رسید. امروز بیش از ۹۰ درصد این مصوبات عملیاتی شده و خروجی آن در ارتقای تولید کشاورزی و دامداری کاملاً ملموس است.

وی افزود: دهیاری کرگلین نخستین دهیاری در کشور است که ساختمان اداری خود را با بهره‌گیری از انرژی‌های نو تجهیز کرده و بدون استفاده از برق شبکه فعالیت می‌کند. حتی سیستم پایش تصویری روستا نیز با همین انرژی پاک فعال است.

دهیار کرگلین همچنین از ساخت ساختمان مدیریت بحران، ساماندهی ساخت‌وساز، تشویق مردم به توسعه دامداری و ایجاد بستری مناسب برای راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی به‌عنوان اقدامات مهم این دهیاری نام برد و گفت: مدیریت صحیح منابع مالی و اعتمادسازی میان مردم باعث شده روستا در مسیر توسعه پایدار قرار بگیرد.

به گفته اهالی، افزایش تولیدات کشاورزی، رونق کارگاه‌های محلی و حمایت دهیاری از دامداران، چشم‌انداز تازه‌ای برای اقتصاد این روستا ایجاد کرده و زمینه تثبیت جمعیت و پویایی بیشتر زندگی در کرگلین را فراهم آورده است.

برچسب ها: مدیریت نوین ، توسعه دامداری ها
خبرهای مرتبط
راه اندازی نخستین گلخانه هوشمند کشور در البرز 
آبادان؛
کسب رتبه برتر کنفرانس مدیریت نوین در افق 1404
تسهیلات جدید بانکی به کشاورزان پرداخت می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مشارکت ۲ تیم محیط بانی البرز در مهار آتش سوزی جنگل های هیرکانی
گرد وغبار هوای البرز را بلعید
آخرین اخبار
گرد وغبار هوای البرز را بلعید
مشارکت ۲ تیم محیط بانی البرز در مهار آتش سوزی جنگل های هیرکانی
توسعه حمل‌ونقل ریلی محور تحول گردشگری البرز است
۳۷ پرونده مربوط به صنایع کوچک استان البرز تعیین‌تکلیف شد
آلاینده ها تا فردا در البرز ادامه دارد