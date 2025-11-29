باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار تاکنون بیش از ۹۰ درصد کشت مناطق سردسیر شمال غرب کشور و ۶۰ درصد نبمه معتدل مرکزی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در استان های جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق به تازگی کشت گندم به تازگی آغاز شده است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت شدید آبی، نیاز است مدیریت بر کشت گندم صورت بگیرد.

هاشمی ادامه داد: طی سال های گذشته سطح زیرکشت گندم کشور ۶ میلیون هکتار بود، اما امسال بدلیل شرایط بارش و خشکسالی پیش بینی می شود که سطح زیرکشت به ۵ میلیون هکتار برسد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار سال زراعی گذشته ۱۱.۵ میلیون تن گندم تولید شد که امسال پیش بینی می شود میزان تولید به همین رقم برسد.