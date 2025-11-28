نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون از واردات روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت گرم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- مسعود رسولی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بنابر آمار روزانه  ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن گوشت گرم در کنار گوشت منجمد وارد و در فروشگاه های زنجیره ای و غرفه های میادین عرضه می شود.

وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم، افزود: در حال حاضر به میزان نیاز کشور تقاضا وجود دارد و مشکلی در بحث عرضه نداریم.

رسولی نرخ هرکیلو گوشت مخلوط گوسفندی گرم وارداتی را ۷۵۰ هزارتومان و گوساله مخلوط ۶۹۷ هزارتومان اعلام کرد و گفت: میزان واردات گوشت قرمز به تقاضا بستگی دارد، در مقطعی که ارز ترجیحی به واردات تخصیص داده شد، تقاضا بیشتر بود، اما با حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز مبادله، تقاضا برای گوشت های وارداتی به سبب افزایش قیمت کمتر شد.

دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز مبادله، تقاضا برای خرید و در نتیجه سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش یافت که اختصاص بخشی از کالابرگ به پروتئین قرمز راهکار ارتقای سرانه مصرف محسوب می شود.

برچسب ها: واردات گوشت قرمز ، قیمت گوشت
