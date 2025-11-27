کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: کاهش هزینه‌های مستأجران و استاندارد سازی قرارداد‌ها از طریق سامانه خودنویس امکان پذیر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یوسف رشیدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد مسکن کشور به شمار می‌رود که زمینه ساز بهبود وضعیت بازار اجاره شده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و چالش‌هایی که مستأجران و موجران در فرآیند تنظیم قراردادهای استاندارد با آن روبه‌رو هستند، سامانه خودنویس  به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین حوزه مسکن، توانسته توجه فعالان این حوزه را به خود جلب کند گفت: خودنویس یک سامانه هوشمند تولید، ثبت و مدیریت قراردادهای اجاره است که با هدف کاهش خطاهای حقوقی، شفاف‌سازی روند اجاره و تسهیل تعامل میان طرفین طراحی شده است.

وی افزود: در این سامانه قراردادهای اجاره مسکن را در مدت کوتاهی تولید کنند؛ قراردادهایی که مطابق آخرین قوانین و مقررات تنظیم شده و قابلیت استعلام و اعتبارسنجی دارند.

او بیان کرد: کاهش هزینه‌های مستأجران از طریق سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین مزایای این بخش است و باعث شده که‌ میزان صرفه‌جویی هزینه‌ها در این بخش به بیش از ۱۰ همت برسد و از طرف دیگر بسیاری از موجران و مستأجران امکان دسترسی سریع به مشاور حقوقی ندارند.

او بیان کرد:هدف این سامانه کاهش مشکلات مستأجران از طریق یک ابزار سریع، مطمئن و در دسترس بود.

وی ادامه داد: استانداردسازی قراردادها و تنظیم قراردادها بر اساس آخرین قوانین و مقررات ملکی‌ و کاهش اختلاف های حقوقی از مهم‌ترین مزیت‌های این سامانه است.

رشیدی با اشاره به افزایش سرعت انجام معاملات مسکن هم اشاره کرد و گفت:  سامانه خودنویس زمینه ساز افزایش شفافیت و نظم بیشتری در قراردادهای اجاره و خرید مسکن شده و زمینه ساز کاهش تنش‌ها، کنترل قیمت‌ها و اعتماد بیشتر میان طرفین خواهد شد‌.

او بیان کرد: سامانه «خودنویس» با ارائه خدمات دیجیتال و استاندارد در حوزه قراردادهای اجاره، می‌تواند به‌عنوان بخشی از راه‌حل سامان‌دهی بازار مسکن مطرح شود. کاهش هزینه‌ها، شفافیت، امنیت حقوقی و سرعت عملکرد از مهم‌ترین دستاوردهای این پلتفرم برای فعالان بازار اجاره است.

 

