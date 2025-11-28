باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه وزارت جهاد توان کنترل قیمت شیرخام را ندارد، گفت: در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، تصمیمی که منجر به مهار، کنترل و برگشت قیمت نداشت و وزارت جهاد نسبت به قیمت شیرخام بی تفاوت است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد بهای تمام شده محصولات لبنی مربوط به شیرخام است، افزود: قیمت شیرخام در ۸ ماهه امسال معادل ۶۰ سال گذشته رشد قیمت داشته است که براین اساس وزارت جهاد راهکاری برای کنترل یا حتی قصد کنترل بازار را ندارد.

ظفری ادامه داد: اگر مبنا را ۲۹ اسفند سال گذشته قرار دهیم، نرخ شیرخام تابه امروز ۱۲۰ درصد رشد قیمت داشته که براین اساس از ۱۸ هزارتومان به ۳۹ هزارتومان رسیده است. براین اساس هیچ بنگاه اقتصادی در طول ۸ ماه امکان افزایش ۱۲۰ درصدی سرمایه در گردش ندارد. لذا کارخانه های لبنی اگر توان خرید ۱۰۰ تن شیرخام در شب عید را داشته است، اکنون این توان به ۴۰ تن رسیده که همین امر منجر به کاهش تولید شیرخام شده است. به عنوان مثال اگر شب عید قیمت یک‌محصول لبنی ۱۰۰ هزارتومان بود، اکنون به ۲۰۰ هزارتومان رسیده است که با وجود عدم افزایش حقوق کارمندان و کارمندان، بی تردید ۶۰ تا ۱۲۰ درصد مصرف لبنیات را خانوارها کاهش دادند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت لبنیات بر تولید و سرانه مصرف گفت: با توجه به افزایش چندبرابری قیمت ها، برخی کارخانه ها تولید را کاهش دادند و تعدادی هم تعطیل شدند که با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف بین ۳۰ تا ۳۵ کیلوست.

وی با اشاره به آینده تولید شیرخام و لبنیات تصریح کرد: کارخانه های شیرخشک شیرخام تولیدی را جذب و پس از تبدیل به شیرخشک مقداری بصورت قانونی و مابقی قاچاق خارج می شود و عملا سفره خانوار خالی از محصولات لبنی می شود.