مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی از افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت شیرخام در ۸ ماهه اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه وزارت جهاد توان کنترل قیمت شیرخام را ندارد، گفت: در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، تصمیمی که منجر به مهار، کنترل و برگشت قیمت نداشت و وزارت جهاد نسبت به قیمت شیرخام بی تفاوت است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد بهای تمام شده محصولات لبنی مربوط به شیرخام است، افزود: قیمت شیرخام در ۸ ماهه امسال معادل ۶۰ سال گذشته رشد قیمت داشته است که براین اساس وزارت جهاد راهکاری برای کنترل یا حتی قصد کنترل بازار را ندارد.

ظفری ادامه داد: اگر مبنا را ۲۹ اسفند سال گذشته قرار دهیم، نرخ شیرخام تابه امروز ۱۲۰ درصد رشد قیمت داشته  که براین اساس از ۱۸ هزارتومان به ۳۹ هزارتومان رسیده است. براین اساس هیچ بنگاه اقتصادی در طول ۸ ماه امکان افزایش ۱۲۰ درصدی سرمایه در گردش ندارد. لذا کارخانه های لبنی اگر توان خرید ۱۰۰ تن شیرخام در شب عید را داشته است، اکنون این توان به ۴۰ تن رسیده که همین امر منجر به کاهش تولید شیرخام شده است. به عنوان مثال اگر شب عید قیمت یک‌محصول لبنی ۱۰۰ هزارتومان بود، اکنون به ۲۰۰ هزارتومان رسیده است که با وجود عدم افزایش حقوق کارمندان و کارمندان، بی تردید ۶۰ تا ۱۲۰ درصد مصرف لبنیات را خانوارها کاهش دادند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت لبنیات بر تولید و سرانه مصرف گفت: با توجه به افزایش چندبرابری قیمت ها، برخی کارخانه ها تولید را کاهش دادند و تعدادی هم تعطیل شدند که با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف بین ۳۰ تا ۳۵ کیلوست.

وی با اشاره به آینده تولید شیرخام و لبنیات تصریح کرد: کارخانه های شیرخشک شیرخام تولیدی را جذب و پس از تبدیل به شیرخشک مقداری بصورت قانونی و مابقی قاچاق خارج می شود و عملا سفره خانوار خالی از محصولات لبنی می شود.

برچسب ها: محصولات لبنی ، تولید لبنیات ، قیمت لبنیات
خبرهای مرتبط
صنعت لبنیات تابع مصوبات وزارت جهاد کشاورزی است+ نامه
علت افزایش قیمت لبنیات چیست؟
شیوع بیماری تب برفکی عامل اصلی التهاب بازار لبنیات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
آخرین اخبار
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی از طریق مگاپروژه گمرک
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
هفتمین جلسه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری برگزار شد
بورس‌ها فردا فعال هستند
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران در دو روز آینده اعلام شد
شرایط استرداد انواع بلیط هواپیما داخلی و خارجی
آینده رزومه نویسی با هوش مصنوعی
هاست ابری چیست و چه زمانی بهترین انتخاب است؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
فروش چشمی درب دیجیتال در تهران
بازار سرمایه؛ دو راهی بین صعود و نزول
آغاز ثبت‌نام محصولات سایپا از یکشنبه ۹ آذر
مالیات از نفت جلو زد
نتیجه آخرین مزایده اموال منقول تملیکی اعلام شد
جلوگیری از افزایش واردات بنزین از طریق طرح سه نرخی شدن/ سالانه ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود
آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور
شروع ثبت سفارش شکر از امروز/ ثبت سفارش ذرت دامی و جو از ۱۰ آذرماه آغاز می‌شود