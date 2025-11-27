معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: کمبود مواد غذایی و کالای اساسی در استان وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «امید امیدی شاه آباد» اظهارداشت: با توجه به وضعیت موجودی کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم استان و تأمین و توزیع کالاهای مربوطه در سطح فروشگاه های عرضه کالا، هیچ گونه کمبود مواد غذایی و سایر کالا های اساسی در سطح استان وجود ندارد.
وی ادامه داد: طرح توزیع شیر مدارس در مقطع ابتدایی در سطح مدارس استان نیز به زودی از آغاز میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: پس از بحث و بررسی موضوعات مرتبط با تنظیم بازار استان توسط مدیران دستگاههای مربوطه بر نظارت و تشدید بر مجازات مخلان نظم بازار تأکید شد.
منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری لرستان