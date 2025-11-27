باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شورای عالی قضایی عراق امروز پنجشنبه، تاکید کرد که هیچ گونه حمایت یا پشتیبانی از هیچ شخصیتی برای تصدی پست نخستوزیر آینده این کشور وجود ندارد.
این شورا در بیانیهای اظهار داشت: شورای عالی قضایی پانزدهمین جلسه خود را به ریاست قاضی فائق زیدان، رئیس دادگاه تمییز فدرال برگزار کرد. در این جلسه مراسم ترحیم قاضی بازنشسته، یونس شلاکه مزعل، که به رحمت خدا پیوسته بود، برگزار شد و تعدادی از قضات و اعضای مدعیالعموم ارتقاء یافتند.
بر اساس این بیانیه، رئیس شورا نقش دستگاه قضا در برگزاری انتخابات در موعد مقرر قانونی آن را مرور کرد و عملکرد برجسته قضات کاظم عباس و حسن فواد، معاونین رئیس دادگاه تمییز فدرال و همکاران آنها از قضات عضو هیئت تمییز مختص رسیدگی به اعتراضات علیه تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت و همچنین هیئت قضایی مختص رسیدگی به اعتراضات وارده بر تصمیمات کمیسیون عالی مستقل انتخابات را که تضمینکننده اجرای صحیح قانون بود، ستود.
شورای عالی قضایی، طبق بیانیه، بر دعوت قبلی خود از احزاب و نیروهای سیاسی برای احترام به جدولهای زمانی قانونی در تشکیل قوای مقننه و مجریه تاکید کرد و قاطعانه مخالفت خود را با کشاندن نام دستگاه قضا به عنوان یک نهاد یا اشخاص، به بحثهای ویژه مربوط به نامزدی رؤسای قوای مقننه و مجریه، به ویژه نامزدی نخستوزیر آینده اعلام نمود.
شورای عالی قضایی در این باره تاکید میکند که هیچ گونه تبانی، پشتیبانی یا نظری در خصوص هیچ شخصیت قضایی، اجرایی یا سیاسی برای تصدی پست نخستوزیری ندارد، زیرا این موضوعی مختص احزاب سیاسی است و دستگاه قضا هیچ دخالتی در آن ندارد.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)