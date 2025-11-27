کارشناس هواشناسی گیلان بابیان اینکه طی یکی و دو روز پیش رو شاهد وزش باد جنوبی به خصوص در مناطق دامنه ای استان خواهیم بود، گفت: از برافروختن آتش در مناطق جنگلی خودداری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ یوسف میره جینی ، کارشناس هواشناسی گیلان امروز در گفتگو با خبر نگار ما اظهار داشت : طبق گزارش های دریافتی از ایستگاههای هواشناسی آسمان گیلان فردا جمعه ۷ آذر صاف تا قسمتی ابری است.

کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه از فردا شاهد افزایش ابر در برخی از نقاط استان خواهیم بود، گفت: وزش باد جنوبی به خصوص در مناطق دامنه ای استان از دیگر فعالیت های جوی طی یکی و دو روز آینده است.‌



میره جینی با تاکید بر اینکه به دلیل کاهش بارندگی و وزش باد شرایط جنگل های استان برای آتش سوزی مستعد است،‌ افزود : هموطنان از برافروختن آتش د ر مناطق جنگلی بپرهیزیند و درصورت برافروختن آتش نسبت به خاموش کردن آن اقدام کنند.

وی به روز دوشنبه هفته پیش رو اشاره کرد و افزود : از اواسط هفته آینده شاهد کاهش دما و افزایش ابر در استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گیلان به شرایط جوی فعلی فعالیت های مرتبط دریا ی اشاره کرد و افزود: وضعیت دریا برای فعالیت های دریایی صیادی و کشتیرانی مناسب است.‌