باشگاه خبرنگاران جوان - هفته بسیج گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، یادآور ایثار و فداکاری آنها است و نشان می‌دهد که فرهنگ بسیج و شهادت در دل نسل‌های امروز زنده و جاری است و جوانان امروز برای زنده نگه داشتن آرمان‌های انقلاب اسلامی همیشه در صحنه هستند. به همین مناسبت گلزار شهدای امامزاده هادی (ع) در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان گل افشانی و عطرافشانی شد.

گفتنی است این مراسم با قرائت فاتحه، ادای احترام به مقام شامخ شهدا همراه بود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: زهره جندقیان - اصفهان

