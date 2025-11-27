شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته بسیج تصاویری از غبارروبی و مزار شهدا در امامزاده هادی (ع) در شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته بسیج گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس، یادآور ایثار و فداکاری آنها است و نشان می‌دهد که فرهنگ بسیج و شهادت در دل نسل‌های امروز زنده و جاری است و جوانان امروز برای زنده نگه داشتن آرمان‌های انقلاب اسلامی همیشه در صحنه هستند. به همین مناسبت گلزار شهدای امامزاده هادی (ع) در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان گل افشانی و عطرافشانی شد.

گفتنی است این مراسم با قرائت فاتحه، ادای احترام به مقام شامخ شهدا همراه بود.
منبع: زهره جندقیان - اصفهان

