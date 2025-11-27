باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پاپ لئو در اولین سفر خارجی خود به عنوان رهبر کاتولیک‌های جهان، یک نشست مهم با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برگزار کرد. این سفر پس از ترکیه در روز‌های آتی با بازدید از لبنان دنبال خواهد شد.

پاپ لئو کمی بعد از ظهر روز پنجشنبه در آنکارا، پایتخت ترکیه فرود آمد، تا یک برنامه شلوغ سه روزه را در ترکیه پشت سر بگذارد و سپس راهی لبنان شود. اولین سخنرانی‌های او در خارج از واتیکان و بازدید‌های او از اماکن فرهنگی حساس، از نزدیک توسط خبرگزاری‌های جهان دنبال خواهد شد.

لئو پس از ادای احترام در آرامگاه مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار ترکیه نوین با اردوغان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. اردوغان در سخنان کوتاهی پس از استقبال از پاپ گفت که امیدوار است سفر لئو «در زمانی که عدم قطعیت‌ها و تنش‌ها در حال افزایش است، برای همه بشریت مفید باشد.»

انتظار می‌رود پاپ طی شش روز اقامت خود در ترکیه و لبنان با اکثریت مسلمان، درخواست‌هایی برای صلح در خاورمیانه درگیر جنگ مطرح کند و بر اتحاد میان کلیسا‌های مسیحی که مدت‌هاست دچار تفرقه هستند، تاکید ورزد.

سفر‌های خارجی به بخش مهمی از دوران پاپی مدرن تبدیل شده است. پاپ‌ها با رهبری رویداد‌هایی با جمعیت گاهی میلیونی، ایراد سخنرانی‌های سیاست خارجی و انجام دیپلماسی بین‌المللی، توجه جهانی را به خود جلب می‌کنند.

پاپ لئو در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در هواپیمای خود که از رم پرواز می‌کرد، گفت که می‌خواهد از اولین سفر خارجی خود برای درخواست صلح برای جهان و تشویق مردم با زمینه‌های مختلف به زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر استفاده کند.

