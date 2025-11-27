باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش بارانی بیرانوند؛ شهردار خرمآباد امروز با اشاره به برگزاری اجلاس آسیایی رویداد شهری تهران اظهار کرد: با پایان دوره فعالیت در کمیته محیطزیست و سلامت شهری همچنین بهواسطه رویداد مهم ثبت جهانی دره خرمآباد شهرداری خرمآباد بهعنوان رئیس کمیته فرهنگی و گردشگری شهرهای آسیایی به مدت ۲ سال انتخاب شد.
به گفته وی انتخاب شهرداری خرمآباد در این جایگاه، فرصت مهمی برای معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای شهر خرمآباد در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و صنعت توریسم فراهم میکند.
شهردار خرمآباد گفت: با بهرهگیری از این بستر بینالمللی، امکان جذب سرمایهگذاری، توسعه تعاملات شهری و ارتقای جایگاه خرمآباد در سطح منطقهای و آسیایی بیش از گذشته میسر خواهد شد.
بارانی بیرانوند گفت: این رویداد نشاندهنده اعتماد مجامع بینالمللی به توان مدیریتی، برنامهریزی شهری و اقدامات توسعهای شهرداری خرمآباد است.
وی افزود: میتواند مسیر رشد، برندسازی شهری و گسترش همکاریهای مشترک با شهرهای بزرگ آسیایی را هموارتر کرده و زمینهساز اجرای پروژههای کلان فرهنگی و گردشگری در آینده باشد.
منبع: فارس