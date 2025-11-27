باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال ایران امروز پنجشنبه ششم آذرماه در پنجره اول رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت کشورمان در بیروت پایتخت لبنان به مصاف عراق رفت و در پایان با نتیجه ۹۴ - ۶۸ به برتری رسید.
تیم ملی بسکتبال ایران در کوارتر اول با نتیجه ۲۴ - ۱۹ به برتری رسیدند. در کوارتر دوم ملی پوشان کشورمان پرقدرتتر ظاهر شدند و با نتیجه ۲۵ - ۸ پیروز شدند.
در کوارتر سوم نیز بسکتبالیستهای توانستند ۲۷ - ۱۹ به برتری برسند.
در کواتر چهارم عراقیها بهتر ظاهر شدند و با نتیجه ۲۲ - ۱۸ پیروز شدند.
بهنام یخچالی با کسب ۱۹ امتیاز، ۱ ریباند، ۶ پاس گل، ۳ توپربایی و کارایی ۲۴ در این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
دیدار برگشت این دو تیم نیز روز دوشنبه ۹ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد؛ گفتنی است طبق تصمیم فیبا دیدار برگشت نیز همچون دیدار رفت در بیروت برگزار خواهد شد.
پنجره انتخابی جامجهانی در ۴ گروه پیگیری میشود که ایران در گروه C با تیمهای عراق، سوریه و اردن همگروه است.