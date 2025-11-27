باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک دادگاه در بنگلادش روز پنجشنبه، شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین این کشور را به ۲۱ سال حبس در سه پرونده فساد محکوم کرد.

دادگاهی در داکا به ریاست قاضی عبدالله المامون، حسینه ۷۸ ساله را در پایان یک محاکمه غیابی، به دلیل تملک غیرقانونی زمین‌هایی در حومه بزرگترین شهر‌های بنگلادش، مجرم شناخت.

قاضی در هنگام صدور حکم اعلام کرد که: رفتار نخست‌وزیر نشان‌دهنده گرایش مداوم به فساد است که با احساس مصونیت از مجازات، اختیارات نامحدود و طمع آشکار به اموال عمومی تغذیه می‌شود.

همچنین روز پنجشنبه، پسر و دختر حسینه نیز در همین پرونده‌ها به پنج سال زندان محکوم شدند. هفته گذشته، دادگاه دیگری نخست‌وزیر پیشین را که از سال ۲۰۰۹ با قدرت سخت بر کشور حکومت می‌کرد، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل دستور شلیک به سوی معترضان در جریان اعتراضات ماه اوت ۲۰۲۴ که منجر به سرنگونی او شد، به اعدام محکوم کرده بود.

حسینه که در حال حاضر خارج از بنگلادش به سر می‌برد، صدور چنین دستور‌هایی را تکذیب کرده و حکم صادره را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته است.

بر اساس آمار سازمان ملل، در جریان اعتراضات مردمی که حسینه را مجبور به استعفا و خروج از کشور در ۵ اوت ۲۰۲۴ کرد، دست‌کم ۱۴۰۰ نفر که اکثر آنها غیرنظامی بودند، کشته شدند. او پس از ۱۵ سال در دست داشتن قدرت، به هند پناه برد.

پس از صدور حکم اعدام علیه او، داکا درخواست استرداد او را به دهلی نو ارائه کرد. دهلی نو روز چهارشنبه اعلام کرد که این درخواست در دست بررسی است.

منبع: القدس العربی