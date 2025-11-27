شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته بسیج تصاویری از مراسم گلباران گلزار شهدا در شهرستان هریس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت آخرین روز هفته بسیج مراسم گلباران گلزار شهدا با شعار مابا شهدا هم عهدیم در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم با حضور جناب سرهنگ عبادی فرمانده سپاه ناحیه هریس و حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا تقی زاده مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه هریس و مردم همیشه در صحنه و ولایتمداراین شهرستان، بسیجیان پایگاه‌های مقاومت وخانواده‌های محترم شهدا، جمعی از مسئولان ادارات ونیرو‌های نظامی و انتظامی هریس برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

