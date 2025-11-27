رئیس مرکز بازرسی فرار مالیاتی گفت: طی یک سال گذشته ۱۹۰۰ پزشک متخلف شناسایی شده و در این زمینه هم؛ هشدار لازم داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مستوفی رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: ما به استناد رصدهایی که هم بر اساس سامانه گزارشات سوت زنی انجام می‌دهیم و هم با بازدیدهای میدانی، تراکنش‌های بانکی اشخاص سببی و نسبی مرتبط با پزشکان را کنترل می‌کنیم. این اقدامات به شناسایی فرار مالیاتی کمک می‌کند. 

وی ادامه داد: در سال گذشته، بالغ بر ۱۹۰۰ پزشک را شناسایی کردیم و لیست آن‌ها را به مرجع ذیربط اعلام کردیم تا برخوردهای لازم مطابق با موازین قانونی انجام شود. 

او بیان کرد: علاوه بر این، میزان مالیات بر اساس اسناد و مدارک به درستی محاسبه می‌شود و همکاران من در ادارات امور مالیاتی با توجه به اطلاعات ارسالی، برخوردهای لازم را انجام می‌دهند. 

وی تاکید کرد: اقدامات لازم برای شناسایی فرار مالیاتی پزشکان و همکاری با مراجع قانونی ارائه شده است. با این رویکرد، تلاش می‌شود تا شفافیت و رعایت قوانین مالیاتی در این حوزه افزایش یابد

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: بخش قابل توجهی از دریافت‌های پزشکان به‌صورت ارز، سکه و رمزارز انجام می‌شود.پزشکان متخلف به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده‌اند.

 

 

