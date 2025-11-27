باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه- تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال فردا به مصاف تیم فوتبال شمس آذر قزوین می‌رود که مارکو باکیچ و تیوی بیفوما ۲ بازیکن خود را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.

تیوی بیفوما در بازی دوستانه اخیر سرخ‌پوشان با پالایش نفت بندرعباس دچار ضرب‌خوردگی شده است و با وجود اینکه خودش بیان کرده که مشکلی برای بازی کردن ندارد، اما گویا اوسمار قصد ندارد ریسک کند و از این بازیکن در بازی با شمس آذر استفاده نمی‌کند.

همچنین مارکو باکیچ در بازی مقابل استقلال خوزستان از ناحیه چهار ران مصدوم شده بود و گفته می‌شود این بازیکن از روز یکشنبه هفته آینده در تمرینات گروهی شرکت می‌کند، اما او به بازی فردا با شمس آذر نمی‌رسد.