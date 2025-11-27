باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و گفت: این هفته بازار طلا نوساناتی رو به بالا را تجربه کرد که علت آن افزایش قیمت انس جهانی و نرخ ارز‌های خارجی در داخل کشور بود.

او در ادامه پیش‌بینی کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار، انتظار داریم نوسانات قیمت طلا ادامه یابد. در این راستا، به افرادی که به سمت طلای آب شده می‌روند، توصیه می‌کنیم که در خرید طلا دقت کنند.

امیریان با اشاره به محبوبیت طلای آب شده، گفت: طلای آب شده به دلیل عدم وجود اجرت، برای سرمایه‌گذاری گزینه‌ای مناسب به شمار می‌آید و مردم به همین سبب به این سو می‌روند اما باید به نکات مربوط به این زمینه توجه کنند.

او افزود: توصیه ما این است که افراد تنها با سرمایه مازاد خود به خرید طلا بپردازند تا از ضرر‌های احتمالی جلوگیری کنند.