باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴ شهید (۵ شهید جدید و ۹ پیکر کشفشده) به بیمارستانهای این نوار منتقل شدهاند.
این وزارتخانه ثبت کرده است که از زمان اعلام توافق آتشبس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تعداد ۳۵۲ شهید به ثبت رسیده، ۸۹۶ نفر مجروح شده و ۶۰۵ جسد نیز کشف و منتقل شدهاند. همچنین، وزارت بهداشت تاکید کرد که آمار کلی جنگ نسلکشی، از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، به ۶۹،۷۹۹ شهید و ۱۷۰،۹۷۲ مجروح افزایش یافته است.
این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود اشاره کرد که تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوارها و در جادهها باقی ماندهاند و تیمهای آمبولانس و دفاع مدنی تا این لحظه قادر به دسترسی به آنها نیستند.
از سوی دیگر، دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که از چندین هفته پیش، تیمهایش با مشکلات بسیار شدیدی در تامین سوخت لازم برای فعالیت باقیمانده ماشینآلات و تجهیزات ضروری خود مواجه هستند تا بتوانند وظایفشان در قبال غیرنظامیان را انجام دهند.
این نهاد اشاره کرد که با وجود درخواستهای مکرر از تمامی طرفهای ذیربط، دفتر خدمات پروژههای سازمان ملل (UNOPS) همچنان رویههای خودسرانه و بازدارندهای را دنبال میکند که مانع دسترسی آنها به مقادیر مورد نیاز سوخت میشود.
دفاع مدنی توضیح داد که ۵۰ درصد از خدماتش به دلیل عدم تامین سوخت لازم برای راهاندازی ماشینآلات، عملا متوقف شده است. بر همین اساس، دفاع مدنی، UNOPS را مسئولیت کامل هرگونه تاخیر یا مانعتراشی در عملیاتهای نجات و هرگونه تلفات جانی ناشی از توقف خدمات ضروری که به سوخت نیاز دارند، دانست.
این نهاد خواستار لغو تمامی محدودیتهایی شد که مانع از تامین سوخت دفاع مدنی میشود، تامین فوری و بدون تاخیر کل مقادیر عملیاتی مورد نیاز و اتخاذ یک سازوکار واضح و شفاف برای تضمین تداوم جریان سوخت متناسب با حجم وضعیت اضطراری در نوار غزه شد.
منبع: المیادین