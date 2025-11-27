وزارت بهداشت غزه امروز اعلام کرد آمار کل شهدای جنگ به نزدیک ۷۰ هزار نفر رسیده و طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ شهید جدید به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴ شهید (۵ شهید جدید و ۹ پیکر کشف‌شده) به بیمارستان‌های این نوار منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه ثبت کرده است که از زمان اعلام توافق آتش‌بس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تعداد ۳۵۲ شهید به ثبت رسیده، ۸۹۶ نفر مجروح شده و ۶۰۵ جسد نیز کشف و منتقل شده‌اند. همچنین، وزارت بهداشت تاکید کرد که آمار کلی جنگ نسل‌کشی، از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، به ۶۹،۷۹۹ شهید و ۱۷۰،۹۷۲ مجروح افزایش یافته است.

این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود اشاره کرد که تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار‌ها و در جاده‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های آمبولانس و دفاع مدنی تا این لحظه قادر به دسترسی به آنها نیستند.

از سوی دیگر، دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که از چندین هفته پیش، تیم‌هایش با مشکلات بسیار شدیدی در تامین سوخت لازم برای فعالیت باقی‌مانده ماشین‌آلات و تجهیزات ضروری خود مواجه هستند تا بتوانند وظایفشان در قبال غیرنظامیان را انجام دهند.

این نهاد اشاره کرد که با وجود درخواست‌های مکرر از تمامی طرف‌های ذی‌ربط، دفتر خدمات پروژه‌های سازمان ملل (UNOPS) همچنان رویه‌های خودسرانه و بازدارنده‌ای را دنبال می‌کند که مانع دسترسی آنها به مقادیر مورد نیاز سوخت می‌شود.

دفاع مدنی توضیح داد که ۵۰ درصد از خدماتش به دلیل عدم تامین سوخت لازم برای راه‌اندازی ماشین‌آلات، عملا متوقف شده است. بر همین اساس، دفاع مدنی، UNOPS را مسئولیت کامل هرگونه تاخیر یا مانع‌تراشی در عملیات‌های نجات و هرگونه تلفات جانی ناشی از توقف خدمات ضروری که به سوخت نیاز دارند، دانست.

این نهاد خواستار لغو تمامی محدودیت‌هایی شد که مانع از تامین سوخت دفاع مدنی می‌شود، تامین فوری و بدون تاخیر کل مقادیر عملیاتی مورد نیاز و اتخاذ یک سازوکار واضح و شفاف برای تضمین تداوم جریان سوخت متناسب با حجم وضعیت اضطراری در نوار غزه شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
حماس جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را بازمی‌گرداند
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
هشدار عفو بین‌الملل درباره تداوم نسل‌کشی در غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیم ضد ایرانی استرالیا علیه سپاه پاسداران
ترامپ: تیراندازی واشنگتن یک «عمل تروریستی» بود/ ورود افغان‌ها تحت دولت بایدن بازنگری می‌شود
ونزوئلا ۶ خط هواپیمایی خارجی را به دلیل تعلیق پروازها ممنوع کرد
حادثه قطار آزمایشی در چین ۱۱ کشته بر جای گذاشت
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار
آمریکا بررسی درخواست‌های مهاجرت افغان‌ها را متوقف کرد
آخرین اخبار
شمار قربانیان حادثه آتش‌سوزی در هنگ‌کنگ به ۷۵ نفر رسید
مقامات اوکراینی و آمریکایی هفته آینده مجددا دیدار خواهند کرد
انتقاد شیخ الازهر از استاندارد‌های دوگانه غرب در خصوص حقوق انسان
تلفات جنگی متوقف نشد؛ بیش از ۳۵۰ شهید پس از آتش‌بس
آیا روسیه قصد حمله به اروپا را دارد؟
اف‌بی‌آی: تیراندازی به گارد ملی، اقدام تروریستی بود
دانمارک برای کنترل ترامپ «نگهبان شب» می‌گمارد!
تاکید اوکراین به نیاز فوری برای دریافت کمک‌های مالی خارجی
پاپ لئو در اولین سفر خارجی وارد ترکیه شد
پوتین: طرح آتش‌بس اوکراین هنوز نهایی نشده است
۲۱ سال زندان برای شیخ حسینه به دلیل فساد مالی
خدمت سربازی ۱۰ ماهه برای جوانان فرانسوی از سال آینده
روسیه: عضویت اوکراین در ناتو برای مسکو غیرقابل قبول خواهد بود
نظارت اسرائیل با هوش مصنوعی بر شبکه‌های اجتماعی سربازان
عراق: پرواز جنگنده‌‎ها، رزمایش داخلی است
قوه قضائیه عراق: نامزد نخست‌وزیری مورد حمایت نداریم
هشدار عفو بین‌الملل درباره تداوم نسل‌کشی در غزه
ترکیه ساخت ناوشکن دفاع هوایی «گنبد فولادی» را کلید زد/واکنش آنکارا توافق دریایی لبنان و قبرس
برگزاری نشست مشترک تجاری ایران و طالبان در هرات با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی
تشکیل شرکت زراعی مشترک ایران و افغانستان برای خودکفایی دانه‌های روغنی و توسعه صنعتی
لوکاشنکو: در جنگ اوکراین برنده‌ای وجود نخواهد داشت
وزارت دفاع چین: ژاپن بهای سنگینی برای مداخله در تایوان خواهد پرداخت
ترامپ آفریقای جنوبی را از حضور در اجلاس G۲۰ محروم کرد
ازسرگیری صدور برگه‌های تثبیت هویت برای اتباع افغانستانی در مشهد
آتش‌سوزی هنگ کنگ دست کم ۵۵ کشته برجای گذاشت
ترامپ: معمار فروپاشی غرب و تجزیه اروپا
هدف ما تبدیل هرات و خراسان به کانون تحولات اقتصادی منطقه است
رونمایی از مجموعه شعر رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با عنوان «نگارینه» در مشهد
حضور سرپرست وزارت صنعت طالبان در نمایشگاه حلال استانبول؛ تأکید بر توسعه تجارت منطقه‌ای
دیدار وزیران صنعت ایران و طالبان در ترکیه؛ تأکید بر توسعه روابط تجاری و استفاده از بندر چابهار