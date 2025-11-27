باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دکتر احمد الطیب، شیخ الازهر از استاندارد‌های دوگانه غرب انتقاد کرد و تاکید نمود که تجاوز به غزه نشان داد که در زمینه حق حیات، غرب میان حقوق بشر شرقی و غربی تفاوت قائل می‌شوند. این اظهارات در جریان استقبال او از کاسیا اولونجرین، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر، در روز پنجشنبه، بیان شد.

الطیب گفت که شهید شدن بیش از ۷۰ هزار نفر بدون هیچ گناهی جز آنکه خواستار زندگی در وطن خود بودند و تلاش‌ها برای آواره کردنشان را نپذیرفتند، نشان‌دهنده استاندارد‌های دوگانه غرب است. او تاکید کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل بدون حمایت نظام‌های سیاسی برخی کشور‌های غربی قادر به انجام این کار نبود.

او افزود: «آرزو می‌کنم آن‌قدر زنده بمانم تا ببینم اتحادیه اروپا بر اساس یک اصل و پایه یکسان و پذیرفته شده، یعنی برابری کامل انسان شرقی با انسان غربی در حق حیات، عمل می‌کند. زیرا هنگامی که حقوق بشر در غرب نقض می‌شود، مواضع و قوانین قاطعی وجود دارد، اما وقتی این اتفاق در شرق رخ می‌دهد، نگاه و قوانین تغییر می‌کند و از نقض‌ها چشم‌پوشی می‌شود.»

الطیب تاکید کرد که الازهر شریف موضع روشنی در قبال مسئله حقوق بشر دارد و گفت: «من از کسانی هستم که معتقدند بخش بزرگی از حقوق بشر مورد توافق شرق و غرب است و همه باید برای استفاده از آن به عنوان اصول اساسی حقوق بشر تلاش کنند. اما برخی مسائل باقی می‌ماند که غرب آنها را حق می‌داند، ولی از نظر ما در شرق، به دلیل تناقض با فطرت سلیم و تضاد با ارزش‌های دینی و اخلاقی، که دو مولفه اصلی و مرجع معتبر ملت‌های شرق هستند، حق تلقی نمی‌شوند.»

منبع: القدس العربی