باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (رفت و برگشت) محدوده های زیرآب ، پل سفید و مسیر (شمال به جنوب) محدوده دماوند را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: تردد روان در محورهای چالوس ، هراز ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) گزارش شده است.

او در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا پل فردیس، آزادراه قزوین - کرج – تهران حدفاصل حسین آباد تا امام زاده طاهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران – ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا احمد آباد مستوفی و ترافیک سنگین در محور تهران – شهریار در اکثر مقاطع را شاهد هستیم.

محرابی نیا بیان کرد: ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران مسیر (رفت و برگشت) محدوده قلعه نو گزارش شده است.