مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره و محور فیروزکوه گزارش شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (رفت و برگشت) محدوده های زیرآب ، پل سفید و مسیر (شمال به جنوب) محدوده دماوند را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد: تردد روان در محورهای چالوس ، هراز ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) گزارش شده است.

او در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا پل فردیس، آزادراه قزوین - کرج – تهران حدفاصل حسین آباد تا امام زاده طاهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد: ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران – ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا احمد آباد مستوفی و ترافیک سنگین در محور تهران – شهریار در اکثر مقاطع را شاهد هستیم. 

محرابی نیا بیان کرد: ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران مسیر (رفت و برگشت) محدوده قلعه نو گزارش شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
اعتبارات ۴۰ همتی برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور
۸۳ هزار فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور از ابتدای سال
ترانزیت ۱۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تُن کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل کالا/ اصلاح ۹۵۵ نقطه پرحادثه در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ آذرماه ۱۴۰۴
۱۱۱ هزار مگاوات پروژه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاهی به منظور افزایش آمادگی نیروگاه‌های حرارتی
روند مبادلات ایران و روسیه روبه افزایش است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۶ آذرماه
انداختن حلقه در گردنبند به چه معناست؟ بررسی ۷ معنای متفاوت این کار
کاشت مو در شیراز؛ کدام مراکز را باید انتخاب کرد؟
قیمت گوجه فرنگی طی ۱۰ روز آتی کاهش می‌یابد
مصرف حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی در یک هفته
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
استانداردسازی قرارداد‌های مسکن از طریق سامانه خودنویس
آخرین اخبار
حراست و مدیریت جنگل های هیرکانی کماکان ادامه دارد/ نیاز فوری جنگل های هیرکانی به بارش
شناسایی ۱۹۰۰ پزشک فرار مالیاتی طی یک سال گذشته
تمامی ممیزهای فرودگاه بین‌المللی کیش تایید شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ کرج
ورود سامانه بارشی به جدید به کشور از هفته آینده
علت نوسان بازار طلا مشخص شد
امیدنامه و اساسنامه فعالیت صندوق‌های ارزی در هفته آینده ابلاغ می‌شود
قیمت گوجه فرنگی طی ۱۰ روز آتی کاهش می‌یابد
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
استانداردسازی قرارداد‌های مسکن از طریق سامانه خودنویس
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۶ آذرماه
کاشت مو در شیراز؛ کدام مراکز را باید انتخاب کرد؟
مصرف حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی در یک هفته
کاهش فرار‌های مالیاتی از طریق صدور صورتحساب‌های الکترونیکی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ آذرماه ۱۴۰۴
انداختن حلقه در گردنبند به چه معناست؟ بررسی ۷ معنای متفاوت این کار
۱۱۱ هزار مگاوات پروژه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاهی به منظور افزایش آمادگی نیروگاه‌های حرارتی
روند مبادلات ایران و روسیه روبه افزایش است
نخستین خودرو از طریق گواهی سپرده بورس کالا رسماً به دست خریدار رسید
نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۴۰.۴ درصد شد
ابهامات گسترده در طرح جدید سه نرخی شدن بنزین/ خودرو‌های نوشماره کدام خودرو‌ها هستند؟
بازار حبوبات در ثبات به سر می‌برد
حراج بزرگ لوازم خانگی؛ فرصت طلایی خانه‌تکانی اقتصادی فرا رسید؟