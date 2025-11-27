مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان اعلام کرد: فردی که به مدت سه روز در ارتفاعات منطقه ورطاق – سفیدکوه بدون آب و غذا گرفتار شده بود، امروز با عملیات فشرده و سخت تیم واکنش سریع از مرگ حتمی نجات یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا علی‌محمدی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان، با اعلام این خبر گفت:«در پی اعلام مفقودی یک فرد در ارتفاعات کوهستانی منطقه ورطاق – سفیدکوه، تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر لرستان امروز از ساعت ۱۲ ظهر وارد عملیات جست‌و‌جو شد. با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و گذشت سه روز از زمان مفقودی بدون دسترسی به آب و غذا، عملیات با حساسیت و فوریت ویژه دنبال شد.»

وی افزود:«پس از چندین ساعت جست‌وجوی فشرده در شرایط سخت کوهستانی، حوالی ساعت ۱۸ عصر فرد مفقودی شناسایی شد. وی به دلیل ضعف شدید جسمانی، کم‌آبی و ناتوانی کامل در حرکت قادر به راه رفتن نبود.»

علی‌محمدی با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده بیان کرد:«نجات‌گران پس از ارزیابی اولیه، فرد حادثه‌دیده را روی بسکت تثبیت کرده و با تلاش فراوان و عبور از مسیر‌های دشوار، وی را به پایین‌دست منتقل کردند. در پایان عملیات، فرد نجات‌یافته جهت ادامه رسیدگی‌های درمانی به تیم اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.»

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان در پایان تأکید کرد:«این حادثه ضرورت آمادگی پیش از ورود به مناطق کوهستانی، همراه داشتن تجهیزات ضروری و اطلاع‌رسانی به مراکز امدادی را بار دیگر یادآور می‌شود. از تلاش جهادی نجات‌گران هلال‌احمر و همکاری اورژانس ۱۱۵ در این عملیات سخت و موفق قدردانی می‌کنیم.»

منبع: هلال احمر لرستان

برچسب ها: هلال احمر ، کوهنورد
