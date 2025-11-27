شرکت آب و فاضلاب استان قم در پی انتشار ویدئویی از وجود کف در آب شرب منزلی در خیابان شهید کلهری جوابیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم با صدور جوابیه اعلام کرد: در پی انتشار پیامی از سوی یکی از شهروندان محترم ساکن خیابان شهید کلهری مبنی بر خروج کف از لولههای آب، تیم کارشناسی مرکز کنترل کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب استان با حضور در محل، از آب شبکه این مشترک نمونهبرداری و آزمایشات لازم را انجام داد.
بر اساس نتایج حاصل از سنجشهای دقیق آزمایشگاهی، آب شرب در این واحد مسکونی از نظر میزان کلر آزاد باقیمانده و نیز شاخصهای فیزیکوشیمیایی و املاح، کاملاً در محدوده استاندارد ملی ایران قرار داشته و خوشبختانه هیچگونه مشکل کیفی مشاهده نشد.
همچنین آب شبکه از منظر ویژگیهای زیباشناختی نیز بدون مورد گزارش شد.شرکت آب و فاضلاب استان قم بر خود لازم میداند ضمن تقدیر از حساسیت و همراهی شهروندان گرامی در حفاظت از سلامت آب، اطمینان دهد که کنترل و پایش کیفیت آب شرب در سراسر شهر قم بهصورت مستمر انجام میشود و هرگونه گزارش مردمی در کوتاهترین زمان مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت.