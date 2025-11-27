شرکت آب و فاضلاب استان قم در پی انتشار ویدئویی از وجود کف در آب شرب منزلی در خیابان شهید کلهری جوابیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم با صدور جوابیه اعلام کرد: در پی انتشار پیامی از سوی یکی از شهروندان محترم ساکن خیابان شهید کلهری مبنی بر خروج کف از لوله‌های آب، تیم کارشناسی مرکز کنترل کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب استان با حضور در محل، از آب شبکه این مشترک نمونه‌برداری و آزمایشات لازم را انجام داد.
 
بر اساس نتایج حاصل از سنجش‌های دقیق آزمایشگاهی، آب شرب در این واحد مسکونی از نظر میزان کلر آزاد باقیمانده و نیز شاخص‌های فیزیکوشیمیایی و املاح، کاملاً در محدوده استاندارد ملی ایران قرار داشته و خوشبختانه هیچ‌گونه مشکل کیفی مشاهده نشد.
 
 همچنین آب شبکه از منظر ویژگی‌های زیباشناختی نیز بدون مورد گزارش شد.شرکت آب و فاضلاب استان قم بر خود لازم می‌داند ضمن تقدیر از حساسیت و همراهی شهروندان گرامی در حفاظت از سلامت آب، اطمینان دهد که کنترل و پایش کیفیت آب شرب در سراسر شهر قم به‌صورت مستمر انجام می‌شود و هرگونه گزارش مردمی در کوتاه‌ترین زمان مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت.
 
 
 
برچسب ها: شرکت آبفای قم ، آب شرب
خبرهای مرتبط
لبان خشکیده قم؛ توسعه فضای سبز پرمصرف در سایه بحران آب
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی قم
نخستین سامانه نانوحباب اکسیژن در قم راه‌اندازی شد
جزئیات ارائه تجهیزات کاهنده مصرف آب به مشترکان قمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله‌ موسوی بهبهانی (ره) تولید شد
بیمه رانندگان تاکسی به کجا رسید؟
اولین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب در استان قم آغاز به کار کزد
وضع درآمدی استان قم در ماه‌های گذشته مطلوب نبوده است
کاهش ۴۵ درصدی تخلفات رانندگی کامیون داران در قم
اعزام بانوی کشتی گیر قمی به رقابت‌های قهرمانی جهان
جوابیه شرکت آبفای قم درباره آب شرب کف آلود
آخرین اخبار
جوابیه شرکت آبفای قم درباره آب شرب کف آلود
اعزام بانوی کشتی گیر قمی به رقابت‌های قهرمانی جهان
کاهش ۴۵ درصدی تخلفات رانندگی کامیون داران در قم
نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله‌ موسوی بهبهانی (ره) تولید شد
اولین دوره تربیت مربی عفاف و حجاب در استان قم آغاز به کار کزد
بیمه رانندگان تاکسی به کجا رسید؟
وضع درآمدی استان قم در ماه‌های گذشته مطلوب نبوده است
تفاهمنامه ساخت خانه جودو وکمپ تیم ملی در قم به امضا رسید
ریل ۷۰ ساله خیابان رسالت قم در مسیر جمع‌آوری