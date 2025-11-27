باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که آتشنشانان تقریبا مجتمع ساختمانی بلندی را که در شمال هنگکنگ آتش گرفته بود خاموش کردهاند، گفته میشود شمار قربانیان این حادثه آتشسوزی به ۷۵ نفر رسیده و ۳۰۰ نفر مفقود هستند.
این آتشسوزی از روز گذشته آغاز شده و با وزش شدید باد، به سرعت گسترش پیدا کرده بود.
امدادگران بیش از یک روز با گرمای شدید و دود غلیظ دست و پنجه نرم کردند و برای رسیدن به ساکنانی که بیم داشتند در طبقات بالا به دام افتاده باشند، تلاش کردند.
این حادثه مرگبارترین آتشسوزی هنگ کنگ از سال ۱۹۴۸ بود که در آن ۱۷۶ نفر در آتشسوزی یک انبار کشته شدند.
در این مجتمع مرتفع که از هشت بلوک تشکیل شده بود، بیش از دو هزار آپارتمان وجود داشت و جمعیت ساکن در آن بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر بود.
شبکه تلویزیونی دولتی سیسی تیوی اعلام کرد که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین خواستار «تلاش همه جانبه» برای خاموش کردن آتش و به حداقل رساندن تلفات و خسارات شده است.
منبع: رویترز