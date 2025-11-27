باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات اسرائیلی در مصاحبه با روزنامه جروزالم پست ادعا کرده اند که حزب‌الله روز به روز در حال بازسازی توانایی‌های خود است و صبر رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا رو به پایان است، که این امر ممکن است منجر به تشدید فعالیت‌ها شود.

این مقامات ادعا کردند که حزب‌الله فعالانه مشغول بازسازی توانمندی‌های خود، دریافت موشک از طریق مرز‌های سوریه و بازسازی مواضع و پایگاه‌های خود است. آنها معتقدند که چنین اقداماتی ممکن است به افزایش فعالیت‌های عملیاتی در مرز شمالی رژیم تروریستی اسرائیل منجر شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حملات رژیم تروریستی اسرائیل به لبنان به صورت روزانه ادامه دارد، این رژیم تروریستی در چندین نقطه در جنوب لبنان همچنان نیروهای اشغالگر خود را نگه داشت است، همچنین رژیم تروریستی اسرائیل از زمان دستیابی به توافق آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۴، به طور مداوم این توافق را نقض کرده است.

شایان ذکر است که عصر یکشنبه گذشته، جنگنده‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به یک آپارتمان مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت حمله کرد که منجر به شهادت هیثم الطباطبایی، نفر دوم حزب الله شد.

شایان ذکر است که بر اساس گزارش‌های رسیده از مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی، از روز یکشنبه اختلالات گسترده‌ای در سامانه‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای (GPSجی‌پی‌اس) در شهر‌هایی مانند حیفا رخ داده که از ترس صهیونیست‌ها به دلیل احتمال حزب‌الله نشئت می‌گیرد.

منبع: النشره