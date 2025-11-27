مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربت‌ جام گفت: امروز پنجشنبه سه نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سمیع‌آباد شهرستان تربت جام جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی لطفی گفت: حوالی ساعت ۱۵ گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهر سمیع‌آباد به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از شهر سمیع آباد و تربت جام به محل حادثه اعزام شدند که متاسفانه با وجود حضور سریع کارشناسان اورژانس، سه زن در صحنه حادثه جان خود را از دست داده بودند.

رییس مرکز اورژانس با ابراز تاسف از این حادثه، بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب محیط تاکید کرد.

۳۱۰ هزار نفر در شهرستان‌های تربت جام و صالح آباد زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی تربت‌ جام قرار دارند.

آخرین اخبار
