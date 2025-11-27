باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در جریان سفر به فرانسه به تشریح برنامهها و اهداف این سفر پرداخت و گفت: سفر من به پاریس در ادامه مشورتها و رایزنیهایی است که ما از قبل با این کشور در حوزههای مختلف هم مسائل منطقهای، هم موضوع هستهای، هم بحثهای اروپایی، بحث اوکراین، مسائل بینالمللی و هم مسائلی که دوجانبه بین ما مطرح است، داشتیم.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه میان جمهوری اسلامی ایران و فرانسه اختلاف نظرات زیاد است؛ توضیح داد: ما در مسائل مختلفی اختلاف نظر داریم ولی در عین حال همواره با همدیگر گفتوگوهای سیاسی و مشورت داشتیم. در نیویورک هم در حاشیه مجمع عمومی امسال بحثهای مفصلی در موضوع هستهای بین دو طرف بود و اخیراً هم تماس تلفنی بین روسای جمهور دو کشور انجام شد.
عراقچی افزود: اختلاف نظرات ما زیاد است، اما طبیعی است که گفتوگو یک امر لازم و بدیهی در روابط بینالملل است. اطلاع از مواضع یکدیگر و جلوگیری از سوءتفاهمات و اشتباه محاسبات همواره خیلی مهم بوده و از اهداف اصلی گفتوگوهاست.
وی درباره مهمترین محورهای مورد بحث در روابط دوجانبه توضیح داد: اخیراً بحث آزادی خانم اسفندیاری موضوعی مهم در رابطه ما بوده است که بحمدالله مراحل آخر را میگذراند. اشکالاتی در نحوه کار سفارت دو کشور و نیز موانعی وجود دارد که قرار شد برطرف شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه ما در موضوع هستهای مفصل بحث کردیم، گفت: من توضیح دادم که چرا در حال حاضر یک مذاکره متوازن و منصفانه مقدور نیست، به خاطر رویکردی که در آمریکاییها ما مشاهده میکنیم و اینکه جمهوری اسلامی همواره آماده مذاکره بوده و ما هیچگاه صحنه دیپلماسی را خالی نکردیم ولی طبیعی است که دیپلماسی و مذاکره قواعد خود را دارد و در صورتی میتواند انجام شده یا به موفقیت رسد که قواعد آن رعایت شود و مهمترین قاعده مذاکره اجتناب از زیادهخواهی و از زورگویی است.
عراقچی افزود: بارها گفته شده که مذاکره با دیکته نوشتن و دستور گوش دادن زمین تا آسمان فاصله دارد و زمانی که ما مطمئن شویم که امکان یک مذاکرات متوازن، منصفانه برای رسیدن به یک نتیجه با منافع متقابل مقدور است، طبیعی است که ما مدنظر قرار خواهیم داد. در این رابطه البته با اروپاییها ما همیشه گفتوگو داشتیم. این گفتوگو فراز و نشیبهایی داشته، الان هم در شرایط خوبی نیست ولی به هر حال گفتوگو با اروپا همیشه در دستور کار ما بوده است.
وی با بیان اینکه در مورد مسائل منطقهای از جمله بحث لبنان، فلسطین و غزه به صورت مفصل صحبت کرده و مواضع همدیگر را شنیدیم، توضیح داد: مهم این است که منطقه تحمل تنشها و درگیری بیشتر را ندارد و عامل اصلی این تنشها و درگیریها رژیم صهیونیستی است که متاسفانه یک مصونیت غیرقابلقبولی به آن از طرف آمریکا و کشورهای غربی داده شده است که هر کاری بخواهد انجام دهد و آنها در مجامع بینالمللی از هر اقدامی علیه رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند این موارد بحثهایی بود که ما داشتیم. طبیعی است که ما در مسائل متعددی اختلاف نظر داریم، ولی گفتوگو را هیچ وقت رها نکردیم.
منبع: ایرنا