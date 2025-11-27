رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از انهدام باند قاچاق سوخت در شهرستان نور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ سامع خورشاد روز پنجشنبه اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی طی رصد اطلاعاتی مشخص شد افرادی در شهرستان نور اقدام به قاچاق سوخت از نوع گازوئیل به صورت عمده و عرضه خارج از شبکه به استان‌های همجوار می‌کنند که پیگیری موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران طی اقداماتی اطلاعاتی، محل دپوی سوخت را در یکی از دامداری‌های منطقه شناسایی و یک خودرو نیسان را حین بارگیری سوخت و خروج از دامداری مشاهده و ضمن توقیف خورو، راننده را دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، تصریح کرد: در بازرسی از محل دپو و خودروی توقیفی، ۲۲۰۰ لیتر سوخت نفت‌گاز (گازوئیل) قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع، کشف شد و متهم اصلی که سرشبکه این باند بود به همراه ۴ همدست دیگرش مورد شناسایی و دستگیر شدند.

خورشاد با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی سوخت قاچاق کشف شده را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در بررسی صورت گرفته از حساب های بانکی افراد این باند درآمد حاصل از فروش سوخت بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ضمن تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی و سپس با قرار مناسب روانه زندان شدند.

منبع ایرنا