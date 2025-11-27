تیم ملی هندبال بانوان ایران در اولین گام از بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان نتیجه را با اختلاف به تیم سوئیس واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال بانوان ایران در نخستین دیدار خود از بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی هلند و آلمان برگزار می‌شود، از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در شهر سرتوخن بوس هلند به مصاف تیم سوئیس رفت و نتیجه را به این تیم اروپایی واگذار کرد.

شاگردان سیائورا در پایان ۶۰ دقیقه بازی مقابل حریف اروپایی خود نتیجه را ۳۴-۹ به این تیم واگذار کردند. تیم ایران نیمه نخست این دیدار را با نتیجه ۱۹ بر ۷ و نیمه دوم را با نتیجه ۱۵ بر ۲ شکست خورد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که قبلاً دو بار سابقه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را داشته، برای سومین بار متوالی به عنوان یکی از چهار تیم برتر آسیا و با هدایت آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی پرتغالی خود در بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان زنان شرکت کرده است.

شاگردان آنا کریستینا سیائورا در ادامه این رقابت‌ها در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان دو مسابقه دیگر را به شرح زیر پیش رو دارند:

شنبه - ۸ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۳:۰۰/ ایران – مجارستان

دوشنبه – ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۰:۳۰/ ایران – سنگال

فاطمه خلیلی، زهرا افشاری، مینا وطن پرست، ساناز رجبی، حانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، مژگان قهرمانی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی زنان جهان هستند.

مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و مریم فخری (مربیان) و اکرم حبیب لو (فیزیوتراپ) کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران را تشکیل می‌دهند.

یست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان از ۵ تا ۲۳ آذرماه به میزبانی دو کشور آلمان و هلند در قاره اروپا با حضور ۳۲ تیم برتر جهان برگزار می‌شود. تیم ملی ایران هم در مرحله گروهی مسابقات خود را در کشور هلند و شهر "سرتوخن‌بوس" پیگیری خواهد کرد.