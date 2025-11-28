باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه نظامیان اشغالگر در کرانه باختری دو مرد فلسطینی را در جریان حمله به شهر جنین به شهادت رساندند، حماس در بیانیهای اعلام کرد که اقداماتی از این دست نشان دهنده «ذهنیت جنایتکارانهای» است که حملات رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری هدایت میکند.
این گروه اعلام کرد که تیراندازی به افراد غیرمسلح، همراه با عملیات نظامی گستردهتر رژیم اسرائیل در سراسر استانهای کرانه باختری اشغالی، نشان میدهد که مقاومت مسلحانه همچنان «پاسخ طبیعی و مشروع» به تجاوزات مداوم این رژیم است.
تصاویر تکاندهندهای که از اطراف اردوگاه جنین ضبط شده، نشان میدهد در جریان حمله نظامیان اشغالگر، دو جوان فلسطینی که دستان خود را بالا گرفته و در حالت تسلیم کامل ایستاده بودند، توسط نیروهای رژیم بهصورت میدانی اعدام شدند.
حمله جنین، آخرین حمله در یک کارزار چند ماهه رژیم صهیونیستی در شهرهای شمال کرانه باختری است. نظامیان اشغالگر از روز چهارشنبه تهاجم جدیدی را در شهر طوباس آغاز کردهاند.
منبع: الجزیره