باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال بعد از تعطیلی ۲۰ روزه به علت بازی‌های تیم ملی فوتبال در تورنمنت العین امارات با انجام ۴ دیدار امروز (روز جمعه) در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود. در یکی از حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال پرسپولیس به مصاف تیم فوتبال شمس آذر در قزوین می‌رود.

پیکان تهران - ملوان بندر انزلی/ جمعه ساعت ۱۵:۳۰

تیم فوتبال پیکان با هدایت سعید دقیقی با وجود اینکه فوتبال تاکتیکی ارائه می‌دهد، اما در نتیجه گیری موفق نیست و این تیم با ۸ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

خودروسازان در هفته دهم برابر تیم فولاد شکست خوردند و بعد از آن سعید دقیقی از سمت خود استعفا کرد، اما مدیران باشگاه پیکان با استعفایش مخالفت کردند و او همچنان هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت.

شاگردان سعید دقیقی به ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم ملوان بندر انزلی نیاز مبرم دارند تا نوار ناکامی‌های خود را قطع کرده و از انتهای جدول فرار کنند.

در آن طرف، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با یک بازی کمتر از حریفان خود با ۱۴ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفته است.

اگر شاگردان مازیار زارع بتوانند تیم پیکان را در خانه اش شکست بدهند در آن صورت به طور موقت در صدرجدول قرار می‌گیرند.

تقابل مازیار زارع و سعید دقیقی در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

شمس آذر قزوین - پرسپولیس/ جمعه ساعت ۱۶

تیم‌های شمس آذر و پرسپولیس در شرایط متفاوتی به مصاف یکدیگر می‌روند و تیم شمس آذر برای بقا در لیگ برتر فوتبال می‌جنگد و از آن طرف، سرخپوشان به دنبال قهرمانی در لیگ برتر فوتبال هستند.

تیم شمس آذر با ۹ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است. این تیم قزوینی می‌خواهد ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم پرسپولیس را به دست آورد تا نخستین برد فصل خانگی اش را جشن بگیرد و از انتهای جدول رده بندی فرار کند، اما با حریف قدرتمندی مواجه است.

البته مربی شمس آذر مدعی شده است که اگر اشتباهات داوری نبود تیم ما در نیمه بالای جدول رده بندی قرار داشت. همچنین وحید رضایی سرمربی شمس آذر قبل از بازی بیان کرد که امیدوار است تیم داوری تحت تاثیر نام حریف قرار نگیرد تا پرسپولیس را غافلگیر کند.

در آن طرف، تیم فوتبال پرسپولیس با ۱۵ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان اوسمار به دنبال برد بازی خارج از خانه مقابل تیم شمس آذر قزوین هستند تا به طور موقت به صدر جدول صعود کنند و علاوه بر این، با روحیه بالا برای بازی دربی آماده شوند.

ورزشگاه اختصاصی شمس آذر برای اوسمار سرمربی برزیلی پرسپولیس خوش یمن و خاطره انگیز است و سرخپوشان با هدایت این مربی در خرداد ۱۴۰۳ برابر حریف قزوینی خود پیروز شدند و در همان سال هم جام قهرمانی را به دست آوردند.

وحید رضایی سرمربی شمس آذر به علت محرومیت قادر به نشستن روی نیمکت فنی این تیم قزوینی نیست و از روی سکو‌ها تیمش را هدایت می‌کند. همچنین مهدی محمدی و رضا ترابی هم به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم خود در بازی امروز نیستند. در آن طرف، مارکو باکیچ و تیوی بیفوما به علت مصدومیت نمی‌توانند تیم پرسپولیس را در بازی امروز همراهی کنند.

این ۲ تیم در ۴ بازی به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۳ برد سهم پرسپولیس و یک برد هم سهم شمس آذر بوده است. تنها برد قزوینی‌ها به آخرین بازی ۲ تیم در فصل گذشته برمی گردد که مجتبی فخریان در آن بازی به پرسپولیس گل زد و در یک انتقال جنجالی به سرخپوشان پیوست.

علی علیپور ۳ اخطاره است و اگر در بازی امروز کارت زرد بگیرد، ۴ اخطاره شده و دربی را از دست خواهد داد؛ بنابراین مهاجم سرخ‌پوشان باید حسابی حواس خود را جمع کند تا دربی را از دست ندهد.

محمدرضا خالدآبادی (گلر سابق استقلال)، داریوش شجاعیان و مهدی ممی‌زاده بازیکنان شاخص شمس آذر هستند. همچنین میلاد سورگی وینگر سابق پرسپولیس که در بازی قبلی تیمش مقابل نیروی زمینی در جام حذفی عملکرد بسیار خوبی ارائه کرد، از انگیزه‌های زیادی برای درخشش مقابل تیم سابق خود برخوردار است.

ذوب آهن اصفهان- خیبر خرم آباد/ جمعه ساعت ۱۶:۳۰

تیم فوتبال ذوب آهن قبل از فیفا دی با پیروزی برابر تیم گل گهر سیرجان توانست از وضعیت بحرانی خارج شود و به تعطیلات برود.

شاگردان قاسم حدادی فر با ۱۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار دارند و آنها برای فرار از انتهای جدول باید ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم خیبر را کسب کنند.

در آن طرف، تیم فوتبال خیبر خرم آباد قبل از تعطیلات فیفا دی دست به کار بزرگی زد و تیم تراکتور را شکست داد و با ۱۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان سید مهدی رحمتی می‌خواهند با امتیاز گرفتن از تیم ذوب آهن دست پر به خرم آباد برگردند و همچنان به روند رو به رشد خود ادامه بدهند و در بین تیم‌های بالانشین قرار بگیرند.

جدال سید مهدی رحمتی و قاسم حدادی فر مربیان جوان لیگ به جذابیت این بازی می‌افزاید.

استقلال خوزستان - گل گهر سیرجان/ جمعه ساعت ۱۸

تیم استقلال خوزستان وضعیت خوبی از لحاظ مالی ندارد و همیشه بازیکنان این تیم اهوازی به علت پرداخت نشدن مطالبات مالی شان در اعتصاب به سر می‌بردند.

البته گفته می‌شود بخشی از مبلغ قرارداد بازیکنان استقلال خوزستان پرداخت شده است تا آنها در تمرینات حاضر شوند.

آبی پوشان اهوازی قبل از تعطیلات فیفا دی برابر تیم پرسپولیس شکست خوردند و با ۱۲ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفتند.

شاگردان خلیفه اصل با حمایت هواداران خونگرم خود به دنبال پیروزی خانگی برابر تیم گل گهر هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم گل گهر سیرجان با ۱۳ امتیاز و یک امتیاز بیشتر از تیم استقلال خوزستان در رتبه نهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان مهدی تارتار می‌خواهند با امتیاز گرفتن از حریف اهوازی خود دست پر به سیرجان برگردند و چند پله در جدول رده بندی صعود کنند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران اهوازی پیش رو دارند.

استقلال خوزستان در ۵ بازی آخر خود فقط یک امتیاز کسب کرده است، اما تیم گل گهر در ۵ بازی آخر خود ۲ برد به دست آورده و شرایط بهتری نسبت به حریف اهوازی خود دارد.

برنامه بازی های هفته یازدهم لیگ برتر

جمعه ۷ آذر ماه ۱۴۰۴

* پیکان - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه پاس قوامین

* شمس آذر قزوین - پرسپولیس- ساعت ۱۶ ورزشگاه سردار آزادگان

* ذوب‌آهن اصفهان - خیبر خرم‌آباد - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه فولادشهر

* استقلال خوزستان - گل‌گهر سیرجان - ساعت ۱۸ ورزشگاه شهدای فولاد

شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۴

* تراکتور تبریز - چادرملو اردکان - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه سردار سلیمانی

* آلومینیوم اراک - فجر سپاسی شیراز - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه امام خمینی (ره)

یکشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۴

* استقلال - فولاد خوزستان - ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس

* مس رفسنجان - سپاهان اصفهان - ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهدای مس