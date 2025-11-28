باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند که رئیسجمهورآمریکا، دونالد ترامپ دستور یک بازبینی گسترده در پروندههای پناهندگی تأییدشده تحت دولت جو بایدن و کارتهای اقامت دائم (گرین کارت) صادرشده برای شهروندان ۱۹ کشور را صادر کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که سرویس مهاجرت و تابعیت ایالات متحده (USCIS) دستورالعمل جدیدی را برای سختگیری در استانداردهای غربالگری در پی تیراندازی به دو عضو گارد ملی در واشنگتن توسط یک شهروند افغان که در سال ۲۰۲۱ وارد این کشور شده بود، اعلام کرد.
جوزف اِدلو، مدیر USCIS گفت این سیاست جدید به مأموران اجازه میدهد کشور متبوع متقاضی را به عنوان یک فاکتور منفی در ارزیابی مزایای مهاجرت در نظر بگیرند. او تأکید کرد: «مسئولیت اولیه من اطمینان از حداکثر بررسی و غربالگری هر خارجی است. جان آمریکاییها در اولویت است.»
مقامات گفتند ۱۹ کشور مطابق با فهرست اعلامیه ریاستجمهوری ماه ژوئن هستند که تعلیق کامل یا محدود ورود را اعمال میکند: افغانستان، برمه، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان، یمن، بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا.
ادلو گفت این دستورالعمل جدید مستقیماً در پاسخ به «رویدادهای هولناک دیروز» است و ادعا کرد که دولت بایدن چهار سال را صرف از بین بردن استانداردهای پایهای غربالگری کرده در حالی که اولویت را به اسکان سریع از کشورهای پرریسک داده است.
مظنون این حادثه، رحمان الله ۲۹ ساله، یک شهروند افغان است که در سال ۲۰۲۱ از طریق «عملیات استقبال از متحدان» - یک برنامه دولت بایدن برای تخلیه و اسکان دهها هزار افغان پس از خروج آمریکا از این کشور - وارد ایالات متحده شده بود.
این سیاست بهروز شده به مأموران USCIS دستور میدهد مسائلی از قبیل توانایی کشور متقاضی برای صدور اسناد هویتی امن یا پشتیبانی از بررسیهای سوابق را در نظر بگیرند. مقامات میگویند این تغییر، اجرای اعلامیه امنیت ملی ترامپ (PP ۱۰۹۴۹) را تقویت میکند که ورود اتباع خارجی که تهدید بالقوه محسوب میشوند را محدود میکند.
این دستورالعمل بلافاصله اجرایی شده و برای تمام درخواستهای معلق یا ثبتشده در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ یا پس از آن اعمال میشود.
به گزارش اسوشیتدپرس، این تیراندازی به اعضای گارد ملی، یک روز قبل از تعطیلات شکرگزاری، در حالی رخ داده که حضور این نیروها در پایتخت و دیگر شهرهای آمریکا برای ماهها به یک موضوع حساس تبدیل شده، موجب درگیریهای قضایی و یک مناظره گسترده سیاست عمومی درباره استفاده دولت ترامپ از نیروی نظامی برای مبارزه با آنچه مقامات «مشکل جنایت کنترلنشده» مینامند، شده است.
منبع: اسوشیتدپرس