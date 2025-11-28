باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پنجم رقابت‌های لیگ اروپا دیشب برگزار شد و در مهمترین دیدار تیم رم در ورزشگاه المپیکو میزبان میتیولن دانمارک بود که تا پیش از بازی‌های دیشب همه بازی‌های خود را برده بود و در صدر جدول ۳۶ تیمه مسابقات قرار داشت، اما در این مسابقه با نتیجه دو بر یک مغلوب جالوروسی شد.

نیل العیناوی در دقیقه ۷ و استفان الشعراوی در دقیقه ۸۳، گل‌های رم را مقابل نماینده دانمارک به ثمر رساندند. با این پیروزی، رم در جدول لیگ اروپا ۹ امتیازی شد و به رتبه پانزدهم صعود کرد. میتیولن دانمارک هم با تجربه نخستین شکست خود ۱۲ امتیاز ماند و به رتبه دوم سقوط کرد.

استون‌ویلا با ۲ گل از دونیل مالن به چهارمین برد متوالی در تمام رقابت‌ها و یک‌قدمی صدر جدول لیگ اروپا رسید. مهاجم هلندی سابق دورتموند ابتدا با ضربه سر روی ارسال یوری تیلمانس دروازه یانگ بویز را باز کرد و در ادامه با حرکت عالی و پاس مورگان راجرز، برتری را ۲ برابر کرد. تیم سوئیسی در دقیقه ۹۰ با فرار جوئل مونتیرو از تله آفساید، یکی از گل‌ها را جبران کرد.

روند شکست‌ناپذیری پورتو به ۶ مسابقه متوالی رسید و شاگردان فرانچسکو فاریولی با برتری ۳ بر صفر مقابل نیس خود را به جمع ۸ تیم برتر رساندند. گابریل ویگا در همان ثانیه‌های نخست مسابقه روی پاس پپه تیمش را پیش انداخت و ۳۰ دقیقه بعد گل دوم را به ثمر رساند، پیش از آنکه ساموئل آگهوهوا از روی نقطه پنالتی برتری صدرنشین لیگ پرتغال را تثبیت کند. پورتو با این برد ۱۰ امتیازی شد و به رتبه هشتم صعود کرد.

رم ۲ - میتیولن یک

استون‌ویلا ۲ - یانگ بویز یک

پورتو ۳ - نیس صفر

فنرباغچه یک - فرانس واروش یک

لیل ۴ - دینامو زاگرب صفر

فاینورد یک - سلتیک ۳

بتیس ۲ - اوترخت یک

بولونیا ۴ - سالزبورگ یک

ایگلز صفر - اشتوتگارت ۴

خنک ۲ - بازل یک

ناتینگهام‌فارست ۳ - مالمو صفر

رنجرز یک - براگا یک

ستاره سرخ یک - استوا بخارست صفر

پاناتینایکوس ۲ - اشتروم‌گراتس یک

لودوگورتس ۳ - سلتاویگو ۲

پائوک ۱ - بران ۱

ویکتوریا پلژن ۰ - فرایبورگ ۰

بدین ترتیب و در پایان هفته پنجم لیگ اروپا ۲۶-۲۰۲۵ تیم‌های لیون، میتلند و استون‌ویلا هر سه با ۱۲ امتیاز در رده‌های اول تا سوم جدول ایستاده‌اند.