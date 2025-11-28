روسیه نگران است که طرح آمریکا برای غزه ممکن است پوششی برای «آزمایش‌ها» در سرزمین فلسطین باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه نگرانی خود را ابراز کرد که طرح آمریکا برای صلح غزه که توسط دونالد ترامپ ترویج می‌شود، ممکن است پوششی برای «آزمایش‌های» کنترل‌نشده بر سرزمین اشغالی باشد.

زاخارووا درباره رای اخیر روسیه به طرح ترامپ در شورای امنیت سازمان ملل خاطرنشان کرد که این سند با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید در حالی که روسیه و چین رای ممتنع دادند.

او گفت: «امیدواریم این تصمیم به نمایشگاهی برای آزمایش‌های کنترل‌نشده بر سرزمین فلسطین اشغالی تبدیل نشود و به حکم نهایی درباره حقوق قانونی فلسطینیان برای تعیین سرنوشت، امید‌های اسرائیل برای امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه مبدل نگردد.»

هسته اصلی این سند شامل ایجاد یک «هیئت صلح» برای مدیریت غزه است که ریاست آن را ترامپ بر عهده خواهد داشت و به گفته وی می‌تواند شامل دیگر «رهبران جهانی» باشد.

این هیئت مجاز است یک «نیروی تثبیت بین‌المللی» را مستقر کند که در مشورت و همکاری نزدیک با اسرائیل و مصر عمل خواهد کرد. مأموریت آن شامل عملکرد‌های اجرای صلح مانند خلع سلاح این منطقه و خلع سلاح گروه فلسطینی حماس و دیگر گروه‌های مسلح است.

زاخارووا اشاره کرد که این طرح مشارکت اداره ملی فلسطین در حکومت بر این بخش یا در تعیین آینده فلسطینیان بر اساس فرمول دو دولتی را پیش‌بینی نکرده است.

او تاکید کرد: «تعهدات اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر، از جمله خودداری از الحاق اراضی فلسطینی و عقب‌نشینی نیروهایش، در این سند تثبیت نشده است.»

وی اظهار داشت که هم شورای امنیت سازمان ملل و هم دبیرخانه این سازمان به طور کامل از نظارت بر ساختار‌های جدید یا روش‌های عملی استقرار بین‌المللی کنار گذاشته شده‌اند که این امر با «روح صلح‌سازی واقعی» در تضاد و خلاف تصمیمات حقوقی بین‌المللی شناخته شده است.

زاخارووا گفت که تصمیم روسیه برای ممتنع ماندن، مواضع رهبری فلسطین و کشور‌های عربی و مسلمان علاقه‌مند حامی این سند و همچنین تمایل به جلوگیری از تکرار خشونت در غزه را در نظر گرفته است.

او افزود: «یادآوری می‌کنم که جنگ و رنج غیرنظامیان در این منطقه می‌توانست مدت‌ها پیش متوقف شود اگر واشنگتن به طور سیستماتیک شش بار در طی دو سال گذشته پیش‌نویس قطعنامه‌های درخواست کننده آتش‌بس فوری را وتو نمی‌کرد.»

در توضیح دیگر مسائل منطقه‌ای، زاخارووا به کمک‌های نظامی احتمالی به ایران پرداخت و اعلام کرد که در صورت حمله آمریکا یا متحدانش، توسط مفاد توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع بین مسکو و تهران تنظیم می‌شود.

او گفت: «در میان دیگر موارد، این توافقنامه توسعه همکاری نظامی و فنی-نظامی در طیف گسترده‌ای از مسائل را مقرر می‌دارد.»

در پاسخ به سوال درباره گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر حضور برخی شهروندان عراقی در نبرد‌های اوکراین، زاخارووا گفت که همه این مسائل تحت صلاحیت وزارت دفاع روسیه قرار می‌گیرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، طرح ترامپ ، جنگ غزه
