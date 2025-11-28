بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون (۷ آذر ماه) در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که هوای تهران طی یک هفته گذشته نامطلوب بوده است، میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۶۰ و در شرایط ناسالم است.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۷۶ و در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشته است.

گفتنی‌ است طی ۴۸ ساعت گذشته کیفیت هوای تهران اغلب در شرایط ناسالم برای همه قرار داشت و تنها در ساعاتی از روز گذشته پنجشنبه (۶ آذرماه) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و در مقطع بسیار کوتاهی نیز به کیفیت متوسط یا قابل قبول رسید.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۲ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

