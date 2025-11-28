باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان مشترک معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شامگاه سه‌شنبه از طریق فرودگاه شهید اشرفی و با همراهی نمایندگان سنقر و کلیایی و هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس، وارد کرمانشاه شدند.

این سفر که سومین حضور کمیسیون‌های تخصصی مجلس در کرمانشاه طی یک‌سال اخیر به شمار می‌رود، در ادامه روند پیگیری مطالبات استان پس از سفر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس انجام می‌شود؛ دو سفری که طی آن‌ها مسائل مرتبط با تجارت مرزی، امنیت مبادلات، و نیز مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی استان بررسی و پیگیری شد.

این مرحله جدید از حضور نمایندگان که با همراهی معاونین وزارت صمت و جمعی از مدیران کل این وزارتخانه انجام شده است، بر ارزیابی میدانی واحدهای تولیدی و بررسی زیرساخت‌های صنعتی و تجاری و پیگیری رفع مشکلات اقتصادی استان متمرکز است.

پس از بازدیدهای میدانی، نشست تخصصی به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد تا جمع‌بندی بررسی‌ها، راهکارهای اجرایی و پیشنهادهای قابل تصویب تهیه و برای تصمیم‌گیری در سطح ملی ارائه شود.

برهمین اساس برنامه های این هیات از صبح روز چهارشنبه در قالب ۲ گروه آغاز شد تا از ظرفیت های صنعتی و معدنی غرب و شرق استان کرمانشاه بازدید کنند، این سفرها در چارچوب پیگیری مستمر برای رفع موانع تولید، تقویت بخش صنعت و تجارت و بهبود محیط فعالیت اقتصادی استان ارزیابی می‌شود.

در گروهی که قرار شد به غرب استان سفر کنند، چند نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چند نفر از نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و تنی چند از کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند که در همان ابتدا به مرز پرویزخان در قصرشیرین سفر کردند تا به بررسی مشکلات این مرز مهم و اقتصادی کشور بپردازند.

پس از بازدید از مرز پرویزخان و گفت و گوی چهره به چهره با شماری از فعالان و بازرگانان حاضر در این مرز این هیات به مرز خسروی رفت و از امکانات و زیرساخت های این مرز نیز بازدید و با چند نفر از مسافرانی که از این مرز در حال تردد به عتبات عالیات بودند نیز گفت و گو کردند.

در ادامه هیات اعزامی در جلسه ای که در محل پایانه مرزی خسروی برگزار شد با شماری از فعالان اقتصادی و تجاری که در این منطقه فعالیت داشتند به بحث و گفت و گو پرداختند.

صادرات از مرز پرویزخان به صورت ریالی صورت می گیرد

یکی از بازرگانان فعال در حوزه میوه و تره بار در این جلسه گفت: صادرات در مرز پرویزخان در حال حاضر و به دلیل تحریم هایی که علیه کشور اعمال شده است به صورت ریالی با طرف عراقی صورت می گیرد و طرف عراقی از پرداخت ارز (دلار) ناشی از صادرات به بازرگانان ایرانی خودداری و ریال را به حساب آنان واریز می کنند.

ساسان فرهادی افزود: این درحالیست که بانک مرکزی بازرگانان را تحت فشار قرار داده است که باید ارز حاصل از صادرات خود را که به صورت دلاری دریافت کنند و این درحالی است که طی چند ماه گذشته حتی یک دلار هم از صادرات خود دریافت نکرده اند.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر تعیین ارزش کالاهای صادراتی از سوی گمرک نیز غیرواقعی بوده و این باعث شده هر بازرگان از هر کامیون صادرات خود پنج هزار دلار ضرر کند.

این بازرگان با بیان اینکه آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان در مورد صادرات درست نیست گفت: متاسفانه در حال حاضر صادرات به دلیل مشکلات عدیده ای که دارد به صفر رسیده است و در مرزها عملا باری برای صادرات وجود ندارد.

صادرات از مرز پرویزخان به حداقل رسیده است

یکی دیگر از بازرگانان نیز گفت: در حال حاضر در مرز پرویزخان معاملات به صورت سنتی صورت می گیرد به این شکل که بار به طرف عراقی فروخته شده و سپس به صورت ریالی به حساب ما واریز می شود و به این شکل نیست که بار به عراق برده شده و آنجا به هر قیمتی که بخواهیم بفروش رسانده و در ازای آن دلار بگیریم.

نصرت الله رازی با بیان اینکه کارت بازرگانی بیشتر فعالان این مرز تعلیق شده است و به همین دلیل آنها را مجبور کرده است کارت های بازرگانی دیگران را به اجاره بگیرند افزود: ضمن آنکه مرز نیز به مدت ۱۰ روز است که بسته شده و صادراتی در آن انجام نمی گیرد.

وی در زمینه تعیین غیرواقعی ارزش کالاهای صادراتی نیز گفت: در حال حاضر به عنوان مثال یک بار گوجه از سوی گمرک ۷۵۰ میلیون تومان ارزش گذاری می شود و این درحالی است که ارزش واقعی آن حدود ۲۵۰ میلیون تومان است از اینرو مابه التفادت این دو مبلغ را بازرگان باید از جیب خودش پرداخت کند.

این بازرگان نیز تاکید کرد: مرز پرویزخان که زمانی یکی از مهمترین مرزهای کشور برای صادرات بود و روزانه حدود هزار فقره بار صادر می شد به دلیل مشکلات موجود به تعداد بسیار پایینی کاهش یافته است.

کارت های بازرگانی ۸۰ درصد بازرگانان تعلیق شده است

یکی از بازرگانان فعال در حوزه مواد خوراکی و یخچالی نیز اظهار کرد: تجار این مرز متاسفانه با مشکلات فراوانی در امر صادرات دست به گریبان هستند و مسوولان نیز هر هفته برای حل آن جلسه می گذارند ولی این جلسات هیچکدام نتیجه بخش نبوده است.

مازیار افراز افزود: به اعتقاد من مشکل ما در حال حاضر از تحریم ها نیست بلکه از تصمیمات نادرستی است که مسوولانی که در تهران نشسته اند اتخاذ می کنند، مسوولی که در مرکز برای صادرات و بازرگانان تصمیم گیری می کند به دلیل آنکه از وضعیت مرزها و اقتصاد آن اطلاعی ندارند هرگز قادر نخواهد بود نتیجه بخش باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارت های بازرگانی ۸۰ درصد بازرگانان تعلیق شده است گفت: در گذشته از مجموع یک هزار و ۵۰۰ باری که در این مرز مبادله می شد ۳۰۰ بار یخچالی بود که این تعداد هم اکنون روزانه به سه بار رسیده که این امر به یکنوع خود تحریمی است.

این بازرگان با اشاره به قطع ارتباط بانکی بین طرف عراقی با بانک های کشورمان ادامه داد: در حال حاضر حتی اگر وجه ناشی از صادرات را به صورت دلاری از طرف عراقی دریافت کنیم به دلیل نبود امکان انتقال آن فرد مجبور است آن را به صورت دستی دریافت کند که بر اساس قوانین عراق به همراه داشتن بیش از یک میلیون دینار یا ۷۰۰ دلار توسط هر فرد قاچاق محسوب شده و جرم است.

۳ هزار و ۵۰۰ خانوار روستاهای مرزی قصرشیرین فاقد کارت کوله بری هستند

معاون فرماندار قصر شیرین نیز در این جلسه گفت: آنچه که برای بیشتر ساکنان این شهرستان مورد درخواست است بحث کوله بری است، در قانون آمده است کارت کوله بری برای سرپرست خانوار صادر می شود و برای روستاهایی که تا شعاع ۲۵ کیلومتر به استثنای شهر مرکز شهرستان است قابلیت اجرا دارد که اگر این قانون در این شهرستان اجرا شود سه هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی این شهرستان شامل این قانون می شوند.

حجت فتاحی افزود: یکی دیگر از مشکلات این منطقه قانون جدید ارزی برای امر صادرات است که موجب شده عملا مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجاد شود که نیاز به بازنگری از سوی نمایندگان مجلس است.

وی اضافه کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می رود از دولت حمایت کنند، تا زمانی که نمایندگان در مجلس بحث تحریم ها را مدیریت نکنند، دولت نمی تواند خدمات قابل توجهی برای مردم داشته باشد، برای نجات اقتصاد ایران باید به دولت کمک شده و همه دست به دست هم دهند، در مجلس نباید گروکشی وجود داشته باشد بلکه باید یکپارچه عمل شده و دست دولت را در این وضعیت بگیرند.

صادرکنندگان نگرانی از برگشت ارز و قیمت آن نداشته باشند

نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسه گفت: صادرکنندگانی که این واهمه را دارند که ارز حاصل از صادرات را باید به نرخ نیمایی به سامانه بانک مرکزی برگردانند نگرانی در این زمینه نداشته باشند زیرا کالاهایی که صادر می شود را می توان به نرخ توافقی در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای کشور بفروش رساند و می تون براساس همان نرخی که با خریدار توافق می شود حتی بالاتر از نرخ بازار باشد.

علیرضا حبیبی ادامه داد: حتی با همین مبالغ می توانند صادرکنندگان واردات انجام دهند و بحث واردات هم صرفه اقتصادی دارد و هم برای کشور نیاز است بنابر این این نگرانی که اگر ارز برگردانده شود باید ارزان فروخته شده و موجب ضرر و زیان صادر کنندگان گردد وجود ندارد.

وی اضافه کرد: وقتی برای بازرگانان ما احترام به قوانین عراق تا این حد است که یک میلیون دینار یا ۷۰۰ دلار را با خود حمل نکنند چون قاچاق محسوب می شود باید به قوانین و مقررات صادرات کشورمان نیز که می گوید ارز حاصل از صادرات باید به صورت دلار باشد پایبند باشند.

حل مشکلات تجارت خ در قصرشیرین در اولویت وزارت صمت است

معاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت ویژه مرزهای قصرشیرین و خسروی در توسعه صادرات، گفت: بخش مهمی از مسائل مطرح‌شده در حوزه بازارچه‌های مرزی در جلسات به وزارت صمت مربوط می‌شود و این وزارتخانه با جدیت در حال پیگیری و حل آن‌هاست.

فرشاد مقیمی افزود: موضوعات مطرح‌شده در این جلسه در ۲ بخش قابل پیگیری است؛ بخشی مستقیما در حوزه وظایف وزارت صمت قرار دارد و برای آنها راهکارهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است، اما سایر مسائل که به دستگاه‌های دیگر مرتبط است قطعا در نشست هیات وزیران توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس‌جمهور و وزرای ذیربط منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت صادرات و اقتصاد مرزی برای دولت ادامه داد: مناطق مرزی برای ما خط مقدم اقتصاد ملی هستند و طبیعی است که هرگونه اختلال در این حوزه باید سریعا برطرف شود؛ سفر به کرمانشاه نیز دقیقا با هدف بررسی همین مشکلات و برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها انجام شده است.

معاون وزیر صمت، قصرشیرین را یکی از نقاط تاریخی و مهم کشور در تجارت با عراق دانست و گفت: قصرشیرین به دلیل برخورداری از مرز مشترک و موقعیت ویژه، همیشه دروازه تجارت ایران با عراق بوده و همچنان نقش محوری خود را حفظ کرده است.

مقیمی از تجار و فعالان اقتصادی کرمانشاه خواست که نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند صادرات و فعالیت بازارچه‌های مرزی ارائه دهند و افزود: قطعا جمع‌بندی این دیدگاه‌ها در تصمیم‌سازی‌های آینده اثرگذار خواهد بود؛ متعهد هستیم که نتایج این نشست در کوتاه‌مدت قابل مشاهده باشد و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و گره‌های موجود درهای تجارت مرزی استان را باز کنیم.

کمیسیون صنایع مجلس پیگیر رفع مشکلات حوزه مرز و تجارت استان کرمانشاه است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه بر رفع مشکلات کوله‌بری، تعهدات ارزی محصولات کشاورزی و سامان‌دهی و مدیریت واحد در صادرات از مرزهای استان کرمانشاه تاکید کرد و گفت: همه مشکلات مطرح شده جمع‌بندی و در سطح ملی به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

روح اله عباسپور افزود: امروز در جریان مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان قرار گرفتیم و آنچه اهمیت داشت شنیدن دغدغه‌های آنان در مرزهای استان بود.

وی بیان کرد: نمایندگان مجلس در جریان بخشی از مشکلات بودند، اما حضور میدانی امروز موجب شد جزئیات نگرانی‌ها دقیق‌تر ثبت شود. مطالب مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی، چه در مرز و چه در محل جلسه، ثبت شده و بنده نیز آن‌ها را یادداشت کرده‌ام.

عباسپور افزود: جمع‌بندی اولیه در استان انجام می‌شود و سپس نشست کامل‌تری با حضور وزیر صمت، معاونان وزارتخانه و نمایندگان بانک مرکزی در مجلس تشکیل خواهد شد تا مسائل و مشکلات مطرح‌شده منعکس و پیگیری شود. قطعاً نسبت به رفع مشکلات، اقدامات جدی انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: موضوعات مربوط به کوله‌بری، تعهدات ارزی و نبود مدیریت واحد در حوزه صادرات، از جمله مشکلاتی است که فعالان اقتصادی مطرح کردند. عدم وحدت رویه میان مرزبانی، منطقه آزاد، گمرک و دستگاه‌های مرتبط از دیگر چالش‌های اساسی است که برای جمع‌بندی به جلسه استان منتقل می‌شود و سپس در تهران پیگیری خواهد شد تا تصمیمات دقیق و مؤثری اتخاذ شود.

مرزنشینان سپر امنیت کشور هستند

این نماینده مجلس تأکید کرد: ما خود را مدیون تلاش و زحمات مردم این منطقه می‌دانیم و موظفیم صدای آنان را بشنویم و منتقل کنیم تا در مراکز تصمیم‌گیری اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی افزود: در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی، این موضوع در بخش فولاد مطرح بوده اما در کرمانشاه تعهدات ارزی برای محصولات کشاورزی مطرح است که منطقی نیست و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مباحث مربوط به کوله‌بری، کارت بازرگانی و قاچاق نیز باید به‌صورت کامل ثبت و منتقل شود تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

عباسپور با تأکید بر نقش مرزنشینان در امنیت کشور گفت: هر تهدیدی که متوجه کشور می‌شود ابتدا این مناطق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مرزنشینان سپر بلای امنیت کشور هستند و لذا باید نسبت به مشکلات آنان توجه جدی صورت گیرد.

