شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سامانه تعویض پلاک خودرو ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به ایت مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - افرادی که قصد تعویض پلاک خودرو یا موتورسیکلت دارند، پیش از مراجعه حضوری باید از طریق سامانه نوبت دهی تعویض پلاک تهران اقدام کنند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت دو هفته است که سامانه نوبت دهی تعویض پلاک خودرو با اختلال مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام. من می‌خواهم برای نوبت تعویض پلاک در شهر تهران بگیرم ولی وقتی وارد مرحله پرداخت می‌شوم که نوبتم را ثبت کنم با پیام اختلال در مرحله پرداخت مواجه می‌شوم. دو هفته است که نمی‌توانم نوبت بگیرم بخاطر این مشکل وکالت نامه‌ام موعدش تموم می‌شود. لطفا پیگیری کنید.