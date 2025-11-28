شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سامانه تعویض پلاک خودرو ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به ایت مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - افرادی که قصد تعویض پلاک خودرو یا موتورسیکلت دارند، پیش از مراجعه حضوری باید از طریق سامانه نوبت دهی تعویض پلاک تهران اقدام کنند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت دو هفته است که سامانه نوبت دهی تعویض پلاک خودرو با اختلال مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام. من می‌خواهم برای نوبت تعویض پلاک در شهر تهران بگیرم ولی وقتی وارد مرحله پرداخت می‌شوم که نوبتم را ثبت کنم با پیام اختلال در مرحله پرداخت مواجه می‌شوم. دو هفته است که نمی‌توانم نوبت بگیرم بخاطر این مشکل وکالت نامه‌ام موعدش تموم می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: مشکلات مردم ، سوژه خبری ، تعویض پلاک
خبرهای مرتبط
اختلال در سامانه نوبت دهی تعویض پلاک رانندگان را به دردسر انداخت
مشکلات نوبت دهی تعویض پلاک خودرو در سامانه سخا از زبان شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار خوزستان؛
رنجش اهوازی‌ها از کمبود مراکز تعویض پلاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
مراسم گلباران گلزار شهدای هریس در هفته بسیج + عکس
بلاتکلیفی معلمان حق التدریسی از بلاتکلیفی در استخدام
گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) در هفته بسیج عطرآگین شد + عکس
برگزاری مسابقات کشتی باچوخه در صالح آباد به مناسبت هفته بسیج + عکس
تصاویری از عطر افشانی و غبارروبی قبور مطهر شهدای شهر خورموج در هفته بسیج
مشکلات تصرف شانه خاکی جاده باباپیر به تویسرکان در یک نگاه
تاخیر در تحویل خودروی شاهین خریداران را در صف انتظار گذاشت
نگرانی مالکان خودروی صفر کیلومتر از حذف سهمیه بنزین