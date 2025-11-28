مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس عملکرد درخشانی را از خود به جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خط حمله سهنفره المپیاکوس با حضور ایوب الکعبی، مهدی طارمی و رومن یارمچوک، بدون شک یکی از درخشانترین خطوط هجومی فوتبال اروپا در این فصل بهشمار میرود؛ ترکیبی که فراتر از انتظار عمل کرده و نقش تعیینکنندهای در نتایج این تیم داشته است. در این میان، مهدی طارمی با گل مهمی که در دیدار مقابل رئال مادرید و در ورزشگاه «کارائیسکاکیس» به ثمر رساند، بار دیگر توانایی خود را در ثبت رکوردهای خاص و کمسابقهای در دوران حضورش در فوتبال یونان نشان داد.
طارمی که سابقه بازی در تیمهای بزرگ از جمله اینتر را در کارنامه دارد، تاکنون در ۱۳ مسابقه با پیراهن سرخوسفید المپیاکوس (مجموعاً ۴۶۶ دقیقه حضور)، ۹ گل به ثمر رسانده است؛ آماری که در صورت جزئینگری، شگفتانگیزتر میشود، چرا که این ۹ گل تنها از ۱۱ شوت در چارچوب به دست آمده است؛ یعنی نزدیک به ۹۰ درصد دقت و کارایی در ضربات نهایی.
این آمار نشان میدهد که طارمی نهتنها یک مهاجم مؤثر، بلکه گزینهای لوکس و استراتژیک برای خط حمله پیرائوسیهاست؛ بازیکنی که در کنار الکعبی آماده و آتشین، میتواند در هر لحظه جریان بازی را تغییر دهد و سرنوشت مسابقه را رقم بزند.
طارمی با یک کارنامه چشمگیر به المپیاکوس پیوست؛ مهاجمی که پیش از حضور در یونان، در دوران حرفهای خود و در ۵۴۰ مسابقه، ۲۵۶ گل و ۱۲۵ پاس گل در تیمهای مختلف و تیم ملی ایران ثبت کرده است. اکنون با عملکرد اخیر او در المپیاکوس، مجموع گلهای دوران حرفهایاش در تمامی رقابتها به ۲۶۶ گل در ۵۶۰ بازی رسیده است؛ آماری که نشان میدهد مهاجم ایرانی در مسیر یکی از بهترین فصلهای دوران فوتبالش قرار دارد.