مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس عملکرد درخشانی را از خود به جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خط حمله سه‌نفره المپیاکوس با حضور ایوب الکعبی، مهدی طارمی و رومن یارمچوک، بدون شک یکی از درخشان‌ترین خطوط هجومی فوتبال اروپا در این فصل به‌شمار می‌رود؛ ترکیبی که فراتر از انتظار عمل کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج این تیم داشته است. در این میان، مهدی طارمی با گل مهمی که در دیدار مقابل رئال مادرید و در ورزشگاه «کارائیسکاکیس» به ثمر رساند، بار دیگر توانایی خود را در ثبت رکورد‌های خاص و کم‌سابقه‌ای در دوران حضورش در فوتبال یونان نشان داد.

طارمی که سابقه بازی در تیم‌های بزرگ از جمله اینتر را در کارنامه دارد، تاکنون در ۱۳ مسابقه با پیراهن سرخ‌وسفید المپیاکوس (مجموعاً ۴۶۶ دقیقه حضور)، ۹ گل به ثمر رسانده است؛ آماری که در صورت جزئی‌نگری، شگفت‌انگیزتر می‌شود، چرا که این ۹ گل تنها از ۱۱ شوت در چارچوب به دست آمده است؛ یعنی نزدیک به ۹۰ درصد دقت و کارایی در ضربات نهایی.

این آمار نشان می‌دهد که طارمی نه‌تنها یک مهاجم مؤثر، بلکه گزینه‌ای لوکس و استراتژیک برای خط حمله پیرائوسی‌هاست؛ بازیکنی که در کنار الکعبی آماده و آتشین، می‌تواند در هر لحظه جریان بازی را تغییر دهد و سرنوشت مسابقه را رقم بزند.

طارمی با یک کارنامه چشمگیر به المپیاکوس پیوست؛ مهاجمی که پیش از حضور در یونان، در دوران حرفه‌ای خود و در ۵۴۰ مسابقه، ۲۵۶ گل و ۱۲۵ پاس گل در تیم‌های مختلف و تیم ملی ایران ثبت کرده است. اکنون با عملکرد اخیر او در المپیاکوس، مجموع گل‌های دوران حرفه‌ای‌اش در تمامی رقابت‌ها به ۲۶۶ گل در ۵۶۰ بازی رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد مهاجم ایرانی در مسیر یکی از بهترین فصل‌های دوران فوتبالش قرار دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال المپیاکوس ، مهدی طارمی
خبرهای مرتبط
طارمی و ثبت رکورد هر ۵۱ دقیقه یک گل
آمار خارق‌العاده طارمی؛ ۱۰۰ درصد تبدیل موقعیت به گل
تمجید سایت یونانی از مهاجم ایرانی/ طارمی در چه رویدادی گل نزده است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
شکست سنگین تیم ملی ایران برابر سوئیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
اعزام تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل به مسابقات جهانی سنگاپور
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
آخرین اخبار
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
اعزام تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل به مسابقات جهانی سنگاپور
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
شکست سنگین تیم ملی ایران برابر سوئیس
فدراسیون اسکی: ملی پوشان ایران در سلامت کامل هستند
باکیچ و بیفوما به بازی با شمس آذر نمی‌رسند
تیم ملی بسکتبال ایران گام نخست را محکم برداشت
فعلا قصد شرکت در قرعه‌کشی جام جهانی را نداریم
می‌خواهیم با بردن شمس آذر به هواداران هدیه خوبی بدهیم
سایپا به رده دوم صعود کرد/ پالایش نفت بندرعباس از پایین جدول جدا شد
وزنه‌برداری جام فجر؛ قشقایی در دسته ۶۵ کیلوگرم طلا گرفت
اسبقیان: مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک آزاد و شفاف برگزار شد
مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک؛ نقوی سرپرست شد
واگذاری ۲ هزار متر مربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون جودو