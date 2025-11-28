\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0647\u200c\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0631\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645\u062f\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0646\u0634\u0627\u0637 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u0627\u062a \u0645\u062d\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645\u062f\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u062f\u0633\u062a \u0633\u0627\u0632 \u0648 \u062e\u0648\u0631\u0627\u06a9\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n