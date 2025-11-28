باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جشنواره برگ‌ریزان پاییزی در همدان + فیلم

جشنواره سه‌روزه برگریزان در همدان، با فرشی از برگ‌های خشک و صدای خش‌خش ماندگارش آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره سه‌روزه برگریزان در بوستان همدان، با هدف نشاط اجتماعی و حمایت از تولیدات محلی در بوستان همدان آغاز شد.

این جشنواره میزبان عرضه محصولات دست ساز و خوراکی‌های سالم است.

 

