سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال تهران اسم یک مدافع را از لیست این تیم برای دیدار با فولاد خط می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر، روز یکشنبه ۹ آذر در دیداری حساس و تعیین‌کننده به مصاف فولاد خوزستان می‌رود. آبی‌پوشان در حالی پا به این بازی می‌گذارند که در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ برابر الوصل امارات به تساوی یک بر یک رسیدند؛ نتیجه‌ای که موجب شد استقلال دو امتیاز مهم خانگی را در مسیر صعود به مرحله حذفی از دست بدهد.

در این میان، رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی و ملی‌پوش استقلال، در هفته‌های اخیر نقش مهمی در استحکام دفاعی این تیم داشته است. او پس از بازگشت از مصدومیت، در تمامی دیدار‌ها به‌عنوان مهره ثابت به میدان رفته و عملکرد قابل‌توجه او رضایت کادر فنی و هواداران را به همراه داشته است.

آشورماتوف در دیدار مقابل الوصل نیز یکی از مهم‌ترین صحنه‌های بازی را رقم زد؛ جایی که با یک تکل دقیق، خطر مسلم گلزنی را دفع کرد و مانع فروپاشی دروازه استقلال شد. او هرچند پس از آن برخورد دچار ناراحتی مختصری شد، اما مشکل جدی برای ادامه مسابقه نداشت و در تمرینات اخیر تیم نیز به‌طور کامل حضور یافته است.

با این حال، شرایط برای این مدافع در آستانه دربی ۱۰۶ حساس‌تر شده است. آشورماتوف سه کارته است و در صورت دریافت یک کارت زرد دیگر در دیدار با فولاد، بازی بزرگ مقابل پرسپولیس در روز جمعه ۱۴ آذر را از دست خواهد داد. به همین دلیل، احتمال دارد کادر فنی استقلال برای جلوگیری از این ریسک، در بازی با فولاد از ترکیب متفاوتی استفاده کند و بازیکن دیگری را در کنار سامان فلاح در قلب خط دفاعی قرار دهد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
تاج:
فعلا قصد شرکت در قرعه‌کشی جام جهانی را نداریم
باکیچ و بیفوما به بازی با شمس آذر نمی‌رسند
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
استقلال ۱ - ۱ الوصل/ آبی‌ها دو امتیاز مهم را از دست دادند
احمد محمدی داور شمس‌آذر و پرسپولیس شد؛ سوت استقلال و فولاد برای حیدری
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
اتوبوس الوصل در راه ورزشگاه شهدای شهرقدس گم شد!
سید صالحی:
بی‌تجربگی عامل تساوی استقلال برابر الوصل بود/ تراکتور در آسیا آبروداری کرد
ساپینتو: هنوز شانس صعود داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
شکست سنگین تیم ملی ایران برابر سوئیس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
اعزام تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل به مسابقات جهانی سنگاپور
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
آخرین اخبار
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
اعزام تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل به مسابقات جهانی سنگاپور
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
شکست سنگین تیم ملی ایران برابر سوئیس
فدراسیون اسکی: ملی پوشان ایران در سلامت کامل هستند
باکیچ و بیفوما به بازی با شمس آذر نمی‌رسند
تیم ملی بسکتبال ایران گام نخست را محکم برداشت
فعلا قصد شرکت در قرعه‌کشی جام جهانی را نداریم
می‌خواهیم با بردن شمس آذر به هواداران هدیه خوبی بدهیم
سایپا به رده دوم صعود کرد/ پالایش نفت بندرعباس از پایین جدول جدا شد
وزنه‌برداری جام فجر؛ قشقایی در دسته ۶۵ کیلوگرم طلا گرفت
اسبقیان: مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک آزاد و شفاف برگزار شد
مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک؛ نقوی سرپرست شد
واگذاری ۲ هزار متر مربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون جودو