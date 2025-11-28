باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر، روز یکشنبه ۹ آذر در دیداری حساس و تعیینکننده به مصاف فولاد خوزستان میرود. آبیپوشان در حالی پا به این بازی میگذارند که در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ برابر الوصل امارات به تساوی یک بر یک رسیدند؛ نتیجهای که موجب شد استقلال دو امتیاز مهم خانگی را در مسیر صعود به مرحله حذفی از دست بدهد.
در این میان، رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی و ملیپوش استقلال، در هفتههای اخیر نقش مهمی در استحکام دفاعی این تیم داشته است. او پس از بازگشت از مصدومیت، در تمامی دیدارها بهعنوان مهره ثابت به میدان رفته و عملکرد قابلتوجه او رضایت کادر فنی و هواداران را به همراه داشته است.
آشورماتوف در دیدار مقابل الوصل نیز یکی از مهمترین صحنههای بازی را رقم زد؛ جایی که با یک تکل دقیق، خطر مسلم گلزنی را دفع کرد و مانع فروپاشی دروازه استقلال شد. او هرچند پس از آن برخورد دچار ناراحتی مختصری شد، اما مشکل جدی برای ادامه مسابقه نداشت و در تمرینات اخیر تیم نیز بهطور کامل حضور یافته است.
با این حال، شرایط برای این مدافع در آستانه دربی ۱۰۶ حساستر شده است. آشورماتوف سه کارته است و در صورت دریافت یک کارت زرد دیگر در دیدار با فولاد، بازی بزرگ مقابل پرسپولیس در روز جمعه ۱۴ آذر را از دست خواهد داد. به همین دلیل، احتمال دارد کادر فنی استقلال برای جلوگیری از این ریسک، در بازی با فولاد از ترکیب متفاوتی استفاده کند و بازیکن دیگری را در کنار سامان فلاح در قلب خط دفاعی قرار دهد.