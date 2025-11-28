باشگاه خبرنگاران جوان مجید غلامی بهنمیری - عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان ساری گفت: مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی استان مازندران و رقابتهای انتخابی قهرمانی کشور، روز سهشنبه ۱۱ آذرماه در مجموعه ورزشی داراب برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این دوره از پیکارها، با عنوان نکوداشت پهلوان فریدون گلی گرمستانی از قهرمانان درخشان سالهای دور کشتی استان و از مربیان ارزنده و سازنده ورزش محبوب کشتی برگزار میشود، افزود: مسابقات در اوزان ۷۰، ۸۰، ۹۰ و به اضافه ۹۰ کیلوگرم با یک کیلو ارفاق وزن برپا میشود و وزن کشی از ساعت ۷ تا ۸ صبح همان روز و شروع رقابتها از ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.