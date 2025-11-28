رئیس اداره ورزش و جوانان ساری از برگزاری مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی استان مازندران و رقابت‌های انتخابی قهرمانی کشور به میزبانی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان مجید غلامی بهنمیری - عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان ساری گفت: مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی استان مازندران و رقابت‌های انتخابی قهرمانی کشور، روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه در مجموعه ورزشی داراب برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این دوره از پیکارها، با عنوان نکوداشت پهلوان فریدون گلی گرمستانی از قهرمانان درخشان سال‌های دور کشتی استان و از مربیان ارزنده و سازنده ورزش محبوب کشتی برگزار می‌شود، افزود: مسابقات در اوزان ۷۰، ۸۰، ۹۰ و به اضافه ۹۰ کیلوگرم با یک کیلو ارفاق وزن برپا می‌شود و وزن کشی از ساعت ۷ تا ۸ صبح همان روز و شروع رقابت‌ها از ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی ساحلی
خبرهای مرتبط
اعلام نتایج کشتی ساحلی جوانان مازندران
قائمشهر بر سکوی قهرمانی کشتی ساحلی نونهالان مازندران
برگزاری پیکار‌های کشتی ساحلی انتخابی مازندران در بابلسر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
باند قاچاق سوخت گازوئیل در شهرستان نور منهدم شد
وارش نوشهر صدر جدول را از فولاد خوزستان پس گرفت
اعمال محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛ چالوس یکطرفه می‌شود
آخرین اخبار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال؛ چالوس یکطرفه می‌شود
وارش نوشهر صدر جدول را از فولاد خوزستان پس گرفت
باند قاچاق سوخت گازوئیل در شهرستان نور منهدم شد
جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به رخ کشید + فیلم
بابل میزبان همایش ملی رویکرد‌های نوین در توسعه آموزش علوم پزشکی + فیلم
ساری از مرز ۲۰ میلیون جوجه‌ریزی گذشت
دستگیری سارق طلاجات میلیاردی با ترفند داروی بیهوشی
جان باختن خانم ۷۰ ساله بر اثر تخطی از سرعت مطمئنه خودروی سواری در نور
دستگیری هنجارشکن قمه بدست در نور
آتش‌سوزی اخیر حدود ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی الیت چالوس را نابود کرد
رد پرواز مگس مدیترانه‌ای در باغات بابل
توسعه زیر ساخت‌های دو و میدانی در همه استان‌ها
ورود به جنگل‌های سوادکوه ممنوع شد
پیروزی شهرداری قائمشهر، کاسپین فریدونکنار و ارمیکو نوشهر در هفته دوم لیگ ۴ کشور