باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در حساس‌ترین بازی هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه های، تیم وارش با نتیجه ۲ بر ۱ مهمان خود فولاد خوزستان را در ورزشگاه شهدای نوشهر شکست داد و بعد از ۲ هفته باز هم صدرنشین شد.

گل‌های دقایق ۴۴ و ۵۵ زینب اسماعیلی و مبینا حق شناس، موجب کسب یک پیروزی شیرین و دلچسب برای شاگردان مهرنوش رزمی در هفته اول دور برگشت رقابت‌ها شد.

اسما قائدی، نازنین یوسفی (سر گروه)، ریحانه اسلامی، آرمیتا مشایخ، حدیث دلدار، ملینا عالیان، مبینا حق شناس، زیبا نعمت پوری، غزل صابری پور (از دقیقه ۵۶ مریم مشایخ و از دقیقه ۸۷ فاطمه کفاش زاده)، بهاره صفرزاده و زینب اسماعیلی، بازیکنان تیم وارش مقابل فولاد خوزستان در هفته ششم به میدان رفتند.

در پایان بازی‌های هفته ششم گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور، تیم وارش نوشهر با کسب ۴ برد، ۲ تساوی و ۱۴ امتیاز صدرنشین است.

فولاد خوزستان نیز با ۴ برد، ۲ باخت و ۱۲ امتیاز، نزدیکترین تعقیب کننده این تیم است.