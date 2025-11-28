مهلت واریز و وکالتی کردن حساب خودروهای وارداتی تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرآیند عرضه خودروهای وارداتی طبق طرح یکپارچه از تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا دوشنبه ۱۰ آذر ادامه دارد.
متقاضیان باید یکی از حسابهای خود را نزد شعب بانکهای واجد شرایط به نام "سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی" وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند.
پس از پایان مهلت وکالتی کردن حساب، ثبتنام و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان از تاریخ ۱۵ آذر امکانپذیر خواهد بود.
گفتنی است محدودیت ثبتنام همچنان برقرار است؛ افرادی که در ۲۴ ماه اخیر برنده وارداتیها بودهاند، امکان حضور در قرعهکشی را ندارند.