باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جهانگیر علیزاده مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی مازندران از اجرای موفق دوره‌های مسئله‌محور و تقاضامحور آموزش‌های مهارتی ویژه بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی در سراسر استان خبر داد و گفت: این دوره‌ها با هدف کسب و ارتقای مهارت، ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت شغلی برگزار شده‌اند.

او افزود: این برنامه‌ها به‌صورت مشارکتی و با رویکرد مدیریت مزرعه طراحی و اجرا شده و فراگیران پس از پایان دوره، گواهینامه مهارتی دریافت کرده‌اند.

علیزاده ضمن اشاره به استقبال گسترده از این طرح، گفت:از ابتدای امسال تاکنون، مجموعاً ۲۶ هزار و ۹۳۶ نفر روز آموزش مهارتی در استان مازندران برگزار شده است که این روند نشان‌دهنده افزایش انگیزه و تمایل کشاورزان برای ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای خود است.

او ابراز امیدواری کرد با تداوم این دوره‌ها، گام‌های مؤثری در جهت بهبود بهره‌وری، توسعه اشتغال، افزایش درآمد خانوار‌های روستایی و توانمندسازی منابع انسانی بخش کشاورزی برداشته شود.

این برنامه‌ها همچنان در شهرستان‌های مختلف استان در حال اجرا است و انتظار می‌رود تا پایان سال، دستاورد‌های بیشتری در حوزه آموزش و توانمندسازی کشاورزان رقم بخورد.

این آموزش‌ها در حوزه‌های بخش کشاورزی از جمله آب و خاک، مکانیزاسیون، علوم زراعی باغی، دفتر امور زنان و. برگزار شد و در باب آموزش سامانه‌های نوین ابیاری، کشت پس از برداشت برنج، گیاهان دارویی بطور شاخص در حال اجرا است.