تصاویر زیبا از فوران یک آتشفشان

تصاویر جالب از فوران یک آتشفشان خاموش در اتیوپی که از داخل یک هواپیمای مسافربری ثبت شده است را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از فوران یک آتشفشان خاموش در اتیوپی از داخل یک هواپیمای مسافربری، صحنه‌ای که برای اولین‌بار در تاریخ ثبت‌شده دیده می‌شود.

 

