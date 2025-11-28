باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن غلامی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:سامانه املاک و اسکان یکی از مهمترین اقدامات در حوزه مسکن است که امکان برنامهریزی برای سال های بعد را فراهم میکند و زمینه ساز بهبود وضعیت این بخش می شود.
وی ادامه داد:طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره باید تمامی دستگاهها به این سامانه متصل شوند بنابراین در همین راستا تا به امروز بخش عمدهای از دستگاهها به این سامانه متصل شدهاند اما هنوز بخش های هستند که از این قانون سرپیچی کرده و به سامانه املاک و اسکان متصل نشده انو.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: بر اساس اعلام مسئولان، طی ماههای اخیر بخش عمدهای از دستگاههایی همچون شرکتهای آب، برق و گاز، سازمان ثبت احوال، شهرداریها، سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت رفاه، بیمه مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، دادههای خود را به این سامانه متصل کردهاند.
او یادآور شد: این اتصال گسترده، که با هدف بهروزرسانی پایگاه اطلاعات سکونتی خانوارها انجام شده، بستری فراهم کرده است تا دولت بتواند تصویر دقیقتری از نحوه پراکندگی جمعیت، وضعیت سکونت، خانههای خالی و ظرفیتهای واقعی عرضه و تقاضا در بازار مسکن به دست آورد.
وی اظهار داشت: یکپارچگی دادهها در سامانه املاک و اسکان نقش مهمی در سیاستگذاریهای آینده ایفا خواهد کرد؛ از جمله تعیین محل ساخت پروژههای جدید مسکن، شناسایی اقشار نیازمند، رصد روند مهاجرت داخلی، مقابله با سوداگری در بازار مسکن و بهبود نظام مالیاتی در بخش املاک.
او با بیان اینکه این سامانه اکنون به نقطهای رسیده که میتواند مبنای تصمیمگیری و برنامهریزی دقیقتر برای بهبود وضعیت بازار مسکن قرار گیرد گفت:چراکه با تکمیل فرآیند اتصال همه دستگاهها و بهروز شدن مداوم اطلاعات، امکان ارائه سیاستهای هدفمند در حوزه عرضه مسکن، کنترل قیمتها و افزایش شفافیت در معاملات ملکی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمارهای اعلام شده «حدود ۲۰ دستگاه» خدمات رسان به سامانه متصل شدهاند و بیش از ۵۰۰ میلیون رکورد در سامانه ثبت شده و «بیش از ۲۰ میلیون خانوار» به سامانه مراجعه کردهاند.
او گفت: میزان «کدملی متصل به کد پستی مشخص» نیز قابل توجه است: بیش از ۷۷ میلیون کد ملی به کدپستی متصل شدهاند.