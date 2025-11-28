نخست‌وزیر بلژیک می‌گوید استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معامله صلح اوکراین را منحرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «بارت دی وور»، نخست‌وزیر بلژیک گفت که طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه برای تأمین بودجه اوکراین، می‌تواند شانس دستیابی به یک معاهده صلح بالقوه برای پایان دادن به جنگی که نزدیک به چهار سال طول کشیده است را به خطر بیندازد.

دی وور در نامه‌ای به «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، که متن آن توسط رویترز دیده شده، گفت: «پیشبرد عجولانه طرح پیشنهادی وام غرامت، به عنوان خسارت جانبی این را در پی خواهد داشت که ما به عنوان اتحادیه اروپا، در واقع از دستیابی به یک توافق نهایی صلح جلوگیری می‌کنیم.»

روزنامه فایننشال تایمز نخستین بار در روز پنجشنبه دیروقت درباره این نامه گزارش داد.

رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس ماه گذشته تلاش کردند تا بر سر طرحی برای استفاده از ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۲ میلیارد دلار) از دارایی‌های حاکمیتی مسدود شده روسیه در اروپا به عنوان وامی برای کیِف به توافق برسند، اما نتوانستند حمایت بلژیک را جلب کنند؛ جایی که بخش عمده‌ای از این وجوه در آن نگهداری می‌شود.

کمیسیون اروپا در ساعات خارج از ساعت کاری عادی، به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

مقامات اتحادیه اروپا گفته‌اند که کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی این اتحادیه، امیدوار است با پیشنهاد قانونی تازه‌ای که این هفته در مورد استفاده از دارایی‌های حاکمیتی مسدود شده برای حمایت از کیِف در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ارائه خواهد داد، به نگرانی‌های بلژیک بپردازد.

دی وور همچنین در این نامه گفت که بلژیک «هیچ پیش‌نویس قانونی پیشنهادی از سوی کمیسیون» را مشاهده نکرده است.

منبع: رویترز

