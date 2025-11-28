معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از آمادگی بسیار خوب استان کرمان برای برگزاری مراسم سالگرد شهید سردار سلیمانی و تامین زیرساخت‌های امنیتی مورد نیاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌اکبر پورجمشیدیان در سفر به کرمان با همراهی رحمان جلالی معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از پروژه‌های احداث ساختمان‌های ایست و بازرسی ورودی‌های شهر کرمان بازدید کرد.   

 

عملیات احداث چهار ایست و بازرسی ورودی‌های شهر کرمان در بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، جاده زرند، جاده جوپار و جاده ماهان از آبان ۱۴۰۴ آغاز شده است.   

 

مجموع اعتبار این پروژه‌ها ۱۰۰ میلیارد ریال است که در مجموع با ۴۲۰ مترمربع زیربنا به همت سازمان همیاری شهرداری‌های استان در دست اجرا هستند.   

 

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین از ایست و بازرسی مرصاد و طرح ساماندهی آن بازدید داشت.   

 

در ادامه پورجمشیدیان با حضور در گلزار شهدای کرمان، به مقام شامخ شهدا و سردار دلها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.   

 

قائم‌مقام وزیر کشور،   گفت: زحمات زیادی در استان کشیده شده و فضای خوبی نیز برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ایجاد شده است.   

 

وی بیان کرد: مسائل مرتبط با سالگرد از همه جهات به ویژه امنیتی و آرامش مردم در دستور کار بود و تصمیمات خوبی در سطح ملی گرفته شد.   

 

پورجمشیدیان به بازدید خود از گلزار شهدا و مزار سردار دل‌ها اشاره داشت و گفت: تلاش همه بر آماده‌سازی گلزار است.   

 

وی از برپایی ایست و بازرسی‌ها جهت تامین امنیت هر چه بهتر مراسم سالگرد شهید سلیمانی خبر داد و گفت: این مجموعه‌ها به همت شهرداری، نیروی انتظامی و استانداری فراهم شده است.   

 

قائم‌مقام وزیر کشور، گفت: در مجموع آمادگی بسیار خوبی در استان برای مراسم سالگرد شهید سلیمانی ایجاد شده و امیدواریم مردم استان و دیگر هموطنان مانند سال‌های قبل شاهد برگزاری مراسم باشکوهی باشند.

برچسب ها: استانداری ، سالگرد
خبرهای مرتبط
شبکه فعال جوانان استان شکل می‌گیرد 
مدارس سراسر استان کرمان سه‌شنبه و چهارشنبه غیرحضوری خواهد بود
افتتاح مرکز تخصصی رادیوتراپی آنکولوژی کرمان با حضور وزیر بهداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سقوط تا تهِ سطلِ زباله؛ صعود تا سقفِ زندگی
آغاز سومین مرحله ثبت نام کاروان‌های عمره مفرده ویژه ماه رجب تا نیمه شعبان
ضربه بزرگ به شبکه قاچاق سوخت در جنوب کرمان
آخرین اخبار
ضربه بزرگ به شبکه قاچاق سوخت در جنوب کرمان
سقوط تا تهِ سطلِ زباله؛ صعود تا سقفِ زندگی
آغاز سومین مرحله ثبت نام کاروان‌های عمره مفرده ویژه ماه رجب تا نیمه شعبان
دستگیری عامل هزار و ۲۰۰ میلیارد کلاهبرداری از ۸۰ شهروند
برنامه خاموشی‌های احتمالی در حوزه کشاورزی باید متناسب با الزامات منطقه‌ای باشد
سرهنگ شهریاری: پروژه‌های عمرانی هفته بسیج ۱۴۰۴ با اعتبار ۱،۹۸۳ میلیارد ریال افتتاح شد 
۳۲۹ زندانی جرائم غیرعمد، ورودی ۸ ماهه امسال